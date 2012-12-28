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сегодня, 13:33
8

Умер главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Константин Барков

Накануне он провёл репетицию.

Сегодня на 60-м году жизни умер главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Константин Барков.

Вчера на репетиции дирижёр пожаловался на боли в ногах, его отвезли в больницу, где он и скончался.

«Мобильный и цепкий дирижёр, он хорошо слышал каждый инструмент оркестра, находил музыкальный контакт с каждым исполнителем, всех держал в тонусе, никогда не терялся в сложных ситуациях. В этом году симфонический оркестр под его управлением встретил своё 37-летие. И вот теперь руководитель симфонического ушёл из жизни. Дом музыки выражает соболезнование родным и близким Константина Владимировича. Скорбим вместе с вами», — сказала художественный руководитель Липецкого Дома музыки Наталья Сосновская.

Константин Барков родился 28 июня 1967 года в Чапаевске Самарской области. Закончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова. Липецкий симфонический оркестр он возглавлял более 16 лет. Под его руководством коллектив дважды выезжал на гастроли на международный фестиваль «На Жемчужном берегу» во Францию, провёл 13 гастролей по городам Китая.

За время своей профессиональной деятельности Барков исполнил более 4000 симфонических концертов. Награждён медалями трёх степеней за отличие в службе МВД России, Почётной грамотой главы администрации Липецкой области, имеет Благодарность министра культуры Луганской Народной Республики, другие награды и почётные грамоты.
оркестр
Константин Барков
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Марина.
20 минут назад
Прекрасные концерты!! Талантливый дирижёр!!Очень жаль, соболезнуем!!
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Фунтик
22 минуты назад
Молодой ещё был. Царствие небесное
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Гостья
24 минуты назад
Очень жаль. Не старый ещё, ещё бы жить да жить. Светлая память. Соболезнования родным и близким.
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Правда
25 минут назад
И опять смеющиеся смайлики.Это как понимать?
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житель
25 минут назад
почему когда умирают рядовые граждане никто о них не пишет, кто-то может отдал значительную часть своей жизни какому-то заводу липецка, воспитанию и обучению липчан, лечению?
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Лиза
44 минуты назад
Соболезнование родным и близким...
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Гость
57 минут назад
Царствие Небесное! Соболезнуем.
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Очень
сегодня, 13:39
Жаль...Царствие Небесное.
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