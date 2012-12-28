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сегодня, 15:00

Прокурор Липецкой области встретился с предпринимательским сообществом

Диалог участников РОРП ЛО с Геннадием Анисимовым получился открытым и живым.

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялась уже традиционная ежегодная встреча с прокурором Липецкой области Геннадием Анисимовым. Последний раз такая встреча проводилась в мае 2025 года, и с тех пор у бизнеса накопилось много актуальных вопросов на самые разные темы.

«Встреча с прокурором Липецкой области Геннадием Анисимовым всегда вызывает неподдельный интерес у делового сообщества региона. Для бизнеса такой диалог очень важен, он формирует доверие к надзорным и контрольным органам», — сказала в начале встречи директор РОРП ЛО Ольга Митрохина.

Важность диалога отметил и Геннадий Анисимов. Ведь обращения предпринимательского сообщества — в прокуратуре под особым контролем. И даже сроки их рассмотрения сокращённые. А подать такие обращения можно, не выходя из дома или офиса, через приложение Генеральной прокуратуры России, доступное в российских магазинах для мобильных устройств.

Прокуратура Липецкой области ведёт постоянный надзор над всевозможными контролирующими предпринимателей органами. И известное образное выражение «не надо кошмарить бизнес» для неё не пустые слова: сегодня больше половины контролирующих мероприятий и плановых проверок не получают согласования. А в случае если права предпринимателей нарушены — даже возникают уголовные дела в отношении сотрудников контролирующих органов, которые воспрепятствуют предпринимательской деятельности. В Липецкой области уже есть одно такое уголовное дело.

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Есть и другие результаты работы прокуратуры по восстановлению прав предпринимателей: после вмешательства прокуратуры по исполненным госконтрактам предпринимателям выплачено свыше 200 миллионов рублей долга.

Ещё одним волнующим вопросом стала проблема несвоевременного подключения к сетям. В этом смысле ситуация в Липецкой области постепенно меняется в лучшую сторону — даёт результаты работа УФАС и прокуратуры. Но есть и уголовные дела в отношении сотрудников ресурсоснабжающих организаций.

Много вопросов к прокурору накопилось у регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности. Говорили на темы честной конкурентной среды и законодательных нововведений в сфере частного охранного бизнеса.

Липецкая компания-проектировщик мусоросортировочного комплекса поделилась опытом работы в Брянской области и возникающими там трудностями. Геннадий Анисимов отметил: к госконтрактам — всегда повышенное внимание. Но их расторжение и возврат средств — всегда ЧП и для самого заказчика.

«Больше всего представителей бизнес-сообщества беспокоят вопросы исполнения государственных и муниципальных контрактов, в которых они участвуют, административное давление со стороны органов надзора и контроля, которое мешает надлежащим образом осуществлять предпринимательскую деятельность. По Липецкой области таких обращений немного, но в поле зрения органов прокуратуры эти проблемы остаются, меры принимаются регулярно», — отметил в финале встречи прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов.

Итог разговора подвела Ольга Митрохина: «Традиционная встреча прокурора и представителей делового сообщества стала важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов защиты прав предпринимателей. Сегодня мы обсудили вопросы, с которыми предприниматели могут обратиться в органы прокуратуры. Говорили о том, за защитой каких своих прав можно туда идти. Самыми обсуждаемым темами стали несвоевременная выплата денежных средств со стороны государственных организаций по уже исполненным контрактам. Также мы говорили о том, что сегодня все проверки предпринимателей согласовываются с прокуратурой. И тенденция такова, что более 50% таких проверок прокуратура не согласовывает, чтобы не было усиленного, чрезмерного и необоснованного давления на бизнес. Поэтому такой диалог очень важен для нашего сообщества».

РОРП
Геннадий Анисимов
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