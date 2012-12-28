Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Происшествия
Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
Происшествия
Погибших и пострадавших нет: предварительные данные о падении БПЛА на высотку
Происшествия
20 БПЛА сбиты ночью над областью: жертв и масштабных разрушений нет
Происшествия
На крыше поликлиники № 4 осталась часть заряда БПЛА
Происшествия
В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников
Происшествия
Липчанин пришёл проведать родственника и обнаружил в туалете его труп
Происшествия
Раненый при атаке БПЛА мужчина — в искусственной коме
Происшествия
Красный уровень отменили под утро
Происшествия
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
Общество
Читать все
В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников
Происшествия
Раненый при атаке БПЛА мужчина — в искусственной коме
Происшествия
18-летняя ельчанка при расставании обвинила сожителя в изнасиловании
Происшествия
Раненому во время атаки БПЛА липчанину поражающие элементы попали в грудь и сердце
Происшествия
Умер главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Константин Барков
Общество
Отца троих детей посадили на шесть лет: он пытался зарезать своего гостя
Происшествия
Заказчик интим-услуг лишился 228 500 рублей
Происшествия
Боевая часть беспилотника обезврежена на крыше поликлиники
Общество
К первенству мира липецкий боец готовился в клетке
Спорт
«Бенефис» дважды стал лауреатом фестиваля «Липецкие театральные встречи»
Культура
Читать все
Спорт
245
27 минут назад
1

К первенству мира липецкий боец готовился в клетке

В турнире по ММА в Туле нашей команде достались 13 медалей и приз «За лучшую технику».

Спортсмены Академии спортивных единоборств 48 достойно представили Липецкую область в Рязани на всероссийском турнире среди юношей 16-17 лет по смешанные единоборствам ММА памяти мастера спорта России А. А. Тарасюка.

В турнире выступали почти 350 бойцов из 12 регионов России, но медальный улов липчан оказался грандиозным – 5 «золотых», 1 «серебряная», 7 «бронзовых» наград.

Особое внимание было приковано к Гагику Агаджанову (до 60 кг). В клетке ММА боец юношеской сборной России и студент Липецкого кооперативного техникума провёл 4 боя, все выиграл, причём три – досрочно и заслуженно поднялся на высшую степень пьедестала почёта, а ещё получил специальный приз «За лучшую технику».

Впрочем, вряд ли могло быть по-другому. Агаджанов сейчас в отменной форме, ведь он планомерно готовится к тому, чтобы представить нашу страну на первенстве мира по другому полконоктантному единоборству – джудайдо. Под российским триколором он будет выступать в турецком Стамбуле с 4 по 7 декабря.

Чемпионские пояса ММА в Туле также заработали липчане Тигран Барсегян, Андрей Давыдов, Николай Карпушин, Демид Семенюк.

HJsOyodMrvwL4zrfGr0wMEY_VLFEz8SU-Lp5GF0ifsuNnr7bpakmQYbr_h6sEp54zK3Zg7h9gxlwDgnqoD9z3EVL.jpg

Наши чемпионы

Медаль за 2-е место получил Артём Дьяков, а награды за 3-е – Сероб Аветисян, Гарик Агаджанов, Константин Верёвкин, Иван Суворов, Дмитрий Токарев, Матвей Федосеев, Артём Хрюкин

a6AmrZGFmBceckMNYkLoZvdt3GEZPzT6P-hRTRbIhHurKeSkViZOsanvAZeGM_1uji8EC1pzRWtx4T88BVhZ9tP0.jpg

Подготовили эту «дрим тим» тренеры АСЕ48 Сергей Калгин и Павел Кузнецов.
ММА
60
0
36
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЕГЭ
20 минут назад
кого больше в Липецкой области победителей спортивных соревнований или 100 бальников из обычных семей?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить