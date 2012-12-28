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Спорт
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27 минут назад
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К первенству мира липецкий боец готовился в клетке
В турнире по ММА в Туле нашей команде достались 13 медалей и приз «За лучшую технику».
В турнире выступали почти 350 бойцов из 12 регионов России, но медальный улов липчан оказался грандиозным – 5 «золотых», 1 «серебряная», 7 «бронзовых» наград.
Особое внимание было приковано к Гагику Агаджанову (до 60 кг). В клетке ММА боец юношеской сборной России и студент Липецкого кооперативного техникума провёл 4 боя, все выиграл, причём три – досрочно и заслуженно поднялся на высшую степень пьедестала почёта, а ещё получил специальный приз «За лучшую технику».
Впрочем, вряд ли могло быть по-другому. Агаджанов сейчас в отменной форме, ведь он планомерно готовится к тому, чтобы представить нашу страну на первенстве мира по другому полконоктантному единоборству – джудайдо. Под российским триколором он будет выступать в турецком Стамбуле с 4 по 7 декабря.
Чемпионские пояса ММА в Туле также заработали липчане Тигран Барсегян, Андрей Давыдов, Николай Карпушин, Демид Семенюк.
Наши чемпионы
Медаль за 2-е место получил Артём Дьяков, а награды за 3-е – Сероб Аветисян, Гарик Агаджанов, Константин Верёвкин, Иван Суворов, Дмитрий Токарев, Матвей Федосеев, Артём Хрюкин
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