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35 минут назад
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Баня на Неделина: срок ее реконструкции сдвинут еще, минимум, на полгода

В мэрии надеются, что концессионер все же доведет ее до ума в следующем году.

Сегодня в горсовете в который уже раз обсуждали срок завершения реконструкции бани на улице Неделина, 22 начатой по концессии предпринимателем Михаилом Стукалиным еще в августе 2021 года.

В этот раз информацию о ходе реализации проекта депутатам рассказала заместитель председателя департамента экономического развития мэрии Наталья Игнатенко. По ее словам, концессионер на сегодня выполнил 65% строительно-монтажных работ. Причинами столь долгой задержки с окончанием работ стали две вещи: длительные согласования разнообразных изменений первоначальной проектно-сметной документации и удорожание работ в 2,7 раза из-за необходимости замены печей и вентиляции.

Отвечая на вопрос заместителя председателя горсовета Игоря Подзорова о контроле над инвестором, Наталья Игнатенко сообщила, что сотрудники департамента бывают на объекте не реже раза в два месяца, что строители уже закончили общестроительные работы на втором и третьем этажах здания и готовы вот-вот начать отделку. Проблемным пока является первый этаж, где нужно построить новую входную группу, после чего — облагородить фасад.

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В ответ на это депутат Вера Урываева только фыркнула: там еще конь не валялся!

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, когда же Михаил Стукалин все же откроет баню? В 2027 году, как это обговорено в допсоглашении? Или же позже? Наталья Игнатенко выразила надежду, что баня заработает в следующем году, но, конечно, не в феврале, как предприниматель обещал ранее, а на полгода позже.

Напомним, что Михаил Стукалин взял эту баню в концессию в августе 2021 года сроком на 25 лет. Он обязался вложить в реконструкцию здания не менее 100 млн рублей. Однако концессия тут же забуксовала из-за большого объема работ, которые влекли за собой изменение технических параметров здания. На это бизнесмен должен был всякий раз получать соответствующие разрешения. Позже оказалось, что конструкции здания или ограниченно работоспособны, или аварийные. Пришлось разрабатывать новый проект ремонта — с учетом замены, усиления и восстановления элементов здания. А потом, осенью 2023 года, управление строительства и архитектуры Липецкой области отказало концессионеру в разрешении на строительство из-за ошибки в записи Единого государственного реестра недвижимости — в ней не было указано количество подземных этажей. Ошибку исправили, доведя число этажей до 4-х с учетом одного цокольного. Вся эта канитель привела к тому, что концессионеру пришлось заново получать разрешение на техприсоединение к инженерным сетям. За время реконструкции бани на строителя рухнула стена — он получил тяжелые травмы, а позже со второго этажа здания упал и разбился насмерть 42-летний мужчина, который пришел проведать своего родственника-строителя.

В Липецке в концессиях находятся еще три бани, ранее входившие в состав ликвидированного МУП «Банно-прачечного хозяйства». Три из них уже капитально отремонтированы за счет малого бизнеса и работают — на Сырском Руднике, Соколе и в поселке 10 Шахта. В баню на улице Ударников, 12а концессионер вложил 11,6 млн рублей и обязан вернуть ее городу в сентябре 2034 года. В 2042 году городу вернут бани на улице 40 лет Октября, 4 (в ее реконструкцию вложены 21,2 млн рублей) и на улице Маршала Рыбалко, 19 (ее капремонт обошелся бизнесу в 7,8 миллиона).
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
8 минут назад
Неплохо придумано, деньги на реконструкцию выделяет государство, а через десять лет эта беспроцентная ссуда будет смешной, деньги обесценятся раз в пять, если не больше, да и стоимость ремонта завышены процентов на 30
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Строитель
17 минут назад
Здание было аварийным или ограниченно- работоспособно но это не чего не способствовало соорудить над таким зданием ещё 2 этажа и главное КАКИХ???? Будут ли братья замеры расчёты по фундаменту и оставшемуся первому этажу здания? Экспертизу зто здание пройдёт?
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