Липчан пугают долгами несуществующих «управляшек»

По закону, такие долги не могут быть переданы коллекторам и иным организациям кроме правопреемников обанкротившихся или прекративших свою работу управляющих компаний.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Артем, получивший требование ООО «Бизнес и Технологии» о выплате долга в 22 375 рублей по коммунальным платежам перед ГУК «Центральная». При этом самой УК давно не существует, а жилье, за которое начислен долг, семье Артема не принадлежит почти девять лет:— На днях соседка по нашему бывшему адресу позвонила и сказала, что на имя жены, так как она была собственником комнаты в общежитии на улице Звездной, 16 пришла квитанция от ООО «Бизнес и технологии» с какой-то якобы задолженностью. С 2016 года мы не являемся собственниками комнаты в общежитии. Мы позвонили в организацию для уточнения. Нам сказали, что это долг перед ГУК «Центральная», которая, к слову уже не существует, аж за 2012-2015 годы. По системе ГИС ЖКХ долгов не видно, но она проверяет только за период в три года. В 2016 году мы меняли жильё. У нас был весь пакет документов, в том числе и справка об отсутствии задолженности по УК, обслуживающей дом и по всем ресурсоснабжающим организациям. Как быть и что делать в такой ситуации, не понятно. Вся ситуация напоминает мошеннические действия.Мы обратились за консультацией в Госжилинспекцию. Нам сообщили, что такие случаи, как у Артема, не часты, но бывают. Возможно, собственник обанкротившейся управляющей компании продал свои долги какой-то сторонней организации или коллекторам. И это — незаконно. Такие долги могут быть переданы только правопреемнику обанкротившихся или прекративших свою работу управляющих организаций. Но в любом случае, срок исковой давности по искам такого рода составляет три года. Так что Артем или кто-нибудь другой, оказавшийся на его месте, может просто выбросить такое требование в мусорное ведро.То есть такие требования рассчитаны на дурака. Авось кто-то испугается и добровольно выплатит указанную сумму по реквизитам на ничего не стоящей распечатке.