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сегодня, 10:58
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Липчан пугают долгами несуществующих «управляшек»

По закону, такие долги не могут быть переданы коллекторам и иным организациям кроме правопреемников обанкротившихся или прекративших свою работу управляющих компаний.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка Артем, получивший требование ООО «Бизнес и Технологии» о выплате долга в 22 375 рублей по коммунальным платежам перед ГУК «Центральная». При этом самой УК давно не существует, а жилье, за которое начислен долг, семье Артема не принадлежит почти девять лет:

— На днях соседка по нашему бывшему адресу позвонила и сказала, что на имя жены, так как она была собственником комнаты в общежитии на улице Звездной, 16 пришла квитанция от ООО «Бизнес и технологии» с какой-то якобы задолженностью. С 2016 года мы не являемся собственниками комнаты в общежитии. Мы позвонили в организацию для уточнения. Нам сказали, что это долг перед ГУК «Центральная», которая, к слову уже не существует, аж за 2012-2015 годы. По системе ГИС ЖКХ долгов не видно, но она проверяет только за период в три года. В 2016 году мы меняли жильё. У нас был весь пакет документов, в том числе и справка об отсутствии задолженности по УК, обслуживающей дом и по всем ресурсоснабжающим организациям. Как быть и что делать в такой ситуации, не понятно. Вся ситуация напоминает мошеннические действия.

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Мы обратились за консультацией в Госжилинспекцию. Нам сообщили, что такие случаи, как у Артема, не часты, но бывают. Возможно, собственник обанкротившейся управляющей компании продал свои долги какой-то сторонней организации или коллекторам. И это — незаконно. Такие долги могут быть переданы только правопреемнику обанкротившихся или прекративших свою работу управляющих организаций. Но в любом случае, срок исковой давности по искам такого рода составляет три года. Так что Артем или кто-нибудь другой, оказавшийся на его месте, может просто выбросить такое требование в мусорное ведро.

То есть такие требования рассчитаны на дурака. Авось кто-то испугается и добровольно выплатит указанную сумму по реквизитам на ничего не стоящей распечатке.
ЖКХ
долги
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Комментарии (5)

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Соседка
6 минут назад
Тоже много лет присылали на имя бывшего собственника.Пугали судом и пр.Просто рвала эти бумажки.
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Уголовной
9 минут назад
ответственности нет ,а она нужна ! Как например ,за подделку документов и мошенничество ! Сразу прекратили бы присылать такие бумажки !
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Овод
18 минут назад
Мне его присылают уже лет 13, типа 11тыс требуют вернуть, чуть ли не в полдень завтра же, иначе в суд, и приставы вот вот прибегут. Ну хочется им бумагу переводить и оплачивать разносчикам мукулатуры по ящикам, да на здоровье.
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Фрунзе Липецк
23 минуты назад
По Фрунзе такую же петицию присылают ежемесячно на протяжении лет 8-ми уже. Обращение в прокуратуру результата не принесло.
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жуть-жуткая
55 минут назад
Нам тоже периодически приносят долг 777 руб . от этой же конторы, от УК ООО РСУ-2. Носят квитанции уже лет 10. Когда мы получили от них первую квитанцию- пошла в бухгалтерию УК, там мне сказали , что они (бухгалтерия) никому никакие долги не передавали... Но у нас и не было , и нет долгов никаких. В нашем подъезде такие квитанции получают многие и эти жильцы тоже не имеют долгов- всё всегда оплачивают.
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