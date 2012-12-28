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325
56 минут назад
4

В Липецке уже начали продавать первоцветы

Это незаконно, городское управление потребительского рынка проводит рейды.

Необычайно ранняя весна сдвинула биоритмы растений: в Липецке уже продают пролески. Букетик предлагают 100 рублей

Также как и некоторые виды подснежников эти цветы занесены в Красную книгу России.

Как сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов — вся торговля цветами на улицах Липецка незаконна, кроме нескольких дней перед 8 Марта и в сам праздник.

Управление несколько раз в неделю проводит рейды по незаконной торговле. Теперь будет обращать внимание и на продавцов первоцветов. С пожилыми продавцами в первый раз проведут разъяснительную беседу, если те не поймут, то составят протокол о незаконной торговле.

По данным экологов, первоцветы являются единственным источником питания просыпающихся ранней весной пчел и шмелей. Если истощенные длительной зимой насекомые не получат достаточно питания от первых весенних цветов, это может привести к резкому снижению их численности. Известно, что насекомые-опылители необходимы в период цветения многих растений и плодовых деревьев, так что от их количества во многом зависит будущий урожай в садах и огородах липчан.
цветы
торговля
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Всё законно
11 минут назад
Они у меня под окном растут.
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Местный
16 минут назад
Что только не придумают чиновники и запрет тут же изобретут и всё для того чтобы показать что они не бездельники и могут даже бабок,продающих цветочки, попугать.
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Гость
24 минуты назад
Нужно запретить торговать цветами
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Гость
4 минуты назад
Правильно, что наказывают за продажу первоцветов. В лесу любоваться будет нечем скоро. Милые бабушки, оставьте их в лесу.
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