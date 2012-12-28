Сегодня в Липецке: путешествия души после смерти, почему начальники боятся увольнять бездарей
40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Общество
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56 минут назад
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В Липецке уже начали продавать первоцветы
Это незаконно, городское управление потребительского рынка проводит рейды.
Также как и некоторые виды подснежников эти цветы занесены в Красную книгу России.
Как сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов — вся торговля цветами на улицах Липецка незаконна, кроме нескольких дней перед 8 Марта и в сам праздник.
Управление несколько раз в неделю проводит рейды по незаконной торговле. Теперь будет обращать внимание и на продавцов первоцветов. С пожилыми продавцами в первый раз проведут разъяснительную беседу, если те не поймут, то составят протокол о незаконной торговле.
По данным экологов, первоцветы являются единственным источником питания просыпающихся ранней весной пчел и шмелей. Если истощенные длительной зимой насекомые не получат достаточно питания от первых весенних цветов, это может привести к резкому снижению их численности. Известно, что насекомые-опылители необходимы в период цветения многих растений и плодовых деревьев, так что от их количества во многом зависит будущий урожай в садах и огородах липчан.
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