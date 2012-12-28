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28 минут назад

Что выбрать к 8 Марта: тюльпаны, розы или чертополох?

8 Марта один из самых «горячих» дней у продавцов цветов.

«Зеленхоз» вырастили к Международному женскому дню 20 000 цветов самых разных расцветок. Сейчас их собирают в букеты: от скромных трех штучек, до 51 цветка. Отпускная цена — 120 рублей за цветок.

Тюльпаны — самый популярный цветок праздника. Однако далеко не все хотят купить именно их. И в магазинах готовы удовлетворить запросы самых привередливых клиентов.

— Есть очень интересные весенние цветы: ранункулюы, они бывают всего несколько месяцев в году, анемоны, которые сделают букет живым и очень интересным. Второй год мы привозим такую интересную вещь, как стабилизированная гортензия. Она может стоять два-три года. Мы добавляем их в букеты, чтобы когда остальные цветы завянут, они остались, — рассказала управляющая цветочным магазином Надежда Тонких.


 
Веточка протеи стоит 2 900 рублей.



Такой букет обойдется в 10 000 рублей. Зато здесь есть экзотическая для начала марта сирень и даже чертополох (для тех, кто верит) от сглаза.

С 6 по 8 марта цветы продают не только в магазинах, но и в палатках по всему Липецку. Как рассказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка мэрии Антон Мамонов, выдано 80 бесплатных разрешений по 34 адресам. Их получили те, кто сам выращивает цветы, в основном — тюльпаны и розы. Таким образом, администрация поддерживает местного производителя. Мимозы же к нам, как правило, везут из Абхазии.



Самая дешевая веточка мимозы, которую нашел GOROD48, стоит 70 рублей.

Чтобы цветы простояли подольше, флористы советуют не размещать букеты близко к батареям и на солнце, а также ежедневно менять воду в вазе и обязательно подрезать стебли.
8 Марта
цветы
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