61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей

Легенда мошенников всё время обрастала новыми подробностями.

61-летняя ельчанка перевела 3 745 000 рублей мошенникам. Женщина хотела купить машину и подписалась на группу по продаже иномарок под заказ. В конце февраля она увидела там автомобиль своей мечты за 3 150 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина связалась с «менеджером» и перевела на его счёт залог в 40 000 рублей. Потом ельчанке прислали фото и комплектацию автомобиля, договор купли-продажи. После чего потребовалось 817 000 рублей якобы на таможенное оформление.После перевода этой суммы женщину переадресовали на перегонщика. Нужно было доплатить 2 188 000 рублей, что ельчанка и сделала. Иномарку должны были привезти уже 10 марта.Потом женщине позвонил якобы директор компании по перевозке и пояснил, что необходимо оплатить ещё и утильсбор в 1 461 000 рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, но лжедиректор согласился на то, что было: 700 000 рублей ельчанка перевела в отделении через сотрудника банка.Но и на этом мошенники не остановились. В очередной беседе оказалось, что иномарка при транспортировке упала с автовоза, получила повреждения и будет доставлена позже. Когда в Елец побитую машину так и не привезли, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.