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сегодня, 12:16
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61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей

Легенда мошенников всё время обрастала новыми подробностями.

61-летняя ельчанка перевела 3 745 000 рублей мошенникам. Женщина хотела купить машину и подписалась на группу по продаже иномарок под заказ. В конце февраля она увидела там автомобиль своей мечты за 3 150 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина связалась с «менеджером» и перевела на его счёт залог в 40 000 рублей. Потом ельчанке прислали фото и комплектацию автомобиля,  договор купли-продажи. После чего потребовалось 817 000 рублей якобы на таможенное оформление.

После перевода этой суммы женщину переадресовали на перегонщика. Нужно было доплатить 2 188 000 рублей, что ельчанка и сделала. Иномарку должны были привезти уже 10 марта.

Потом женщине позвонил якобы директор компании по перевозке и пояснил, что необходимо оплатить ещё и утильсбор в 1 461 000 рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, но лжедиректор согласился на то, что было: 700 000 рублей ельчанка перевела в отделении через сотрудника банка.

Но и на этом мошенники не остановились. В очередной беседе оказалось, что иномарка при транспортировке упала с автовоза, получила повреждения и будет доставлена позже. Когда в Елец побитую машину так и не привезли, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.  
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
проходимец
20 минут назад
лось - не мамонт. Весь не вымрет
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48 копеек
44 минуты назад
спасибо ценам на наш металолом. приходится искать машину через вот таких жуликов
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Нервная мать
45 минут назад
Завидую пенсионерке белой завистью! Чтобы в 61 год желанием было не купить еду, а купить тачку за 4 миллиона! Обидно, что мечта не осуществилась, конечно! Но всем хочется пожелать такой же обеспеченной старости.
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Точно
36 минут назад
Позавидуешь, такой обеспеченности!
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Ну и ладно
49 минут назад
Еще одну купит, деньги то есть у неё.
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zzloyzz
56 минут назад
Розовый мини-купер?
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