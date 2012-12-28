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61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 12:16
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61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Легенда мошенников всё время обрастала новыми подробностями.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина связалась с «менеджером» и перевела на его счёт залог в 40 000 рублей. Потом ельчанке прислали фото и комплектацию автомобиля, договор купли-продажи. После чего потребовалось 817 000 рублей якобы на таможенное оформление.
После перевода этой суммы женщину переадресовали на перегонщика. Нужно было доплатить 2 188 000 рублей, что ельчанка и сделала. Иномарку должны были привезти уже 10 марта.
Потом женщине позвонил якобы директор компании по перевозке и пояснил, что необходимо оплатить ещё и утильсбор в 1 461 000 рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, но лжедиректор согласился на то, что было: 700 000 рублей ельчанка перевела в отделении через сотрудника банка.
Но и на этом мошенники не остановились. В очередной беседе оказалось, что иномарка при транспортировке упала с автовоза, получила повреждения и будет доставлена позже. Когда в Елец побитую машину так и не привезли, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
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