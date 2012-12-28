Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню

Сегодня, 18 марта, легковой автомобиль влетел в столб и забор, мошенники придумывают все новые и новые способы развода граждан, и стало известно, что открытие бани на улице Неделина вновь откладывается.