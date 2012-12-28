Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?
Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
Общество
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30 минут назад
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
Сегодня, 18 марта, легковой автомобиль влетел в столб и забор, мошенники придумывают все новые и новые способы развода граждан, и стало известно, что открытие бани на улице Неделина вновь откладывается.
Чуть позже выяснилось, что 25-летний водитель был трезв. Владельцы забора и столба могут предъявить ему гражданский иск о возмещении ущерба.
«Сегодня утром подморозило, возможно, что вылетел на наледь, а потом присутствие лётчика в кабине было уже не обязательно», — предположил Зимний рыбак.
«Ключи от ворот забыл, решил через них перепрыгнуть», — версия Аксая.
«Ну если трезвый, то тогда виноваты столб с забором. Они явно были пьяненькие», — посмеялся комментатор.
Несмотря на то, что машина сильно помята, ее водитель не получил травм. За прошлые же сутки на дорогах региона пострадали четыре человека.
Мошенники придумали новую уловку, чтобы получить код для входа в аккаунт «Госуслуг». Они звонят липчанам от имени компании «ЭкоПром Липецк» и предлагают получить ключи от закрытой контейнерной площадки, а для этого просят продиктовать код из SMS-сообщения. Такие звонки получили как минимум 30 липчан.
Тут мошенники немного прокололись. В Липецкой области нет закрытых контейнерных площадок и «ЭкоПром Липецк» не собирается их строить.
Еще раз напоминаем, не диктуйте никому никакие коды из SMS-сообщений и, по возможности, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.
«Гражданам надо понимать, что никакие службы сами не звонят. Делать им что-ли нечего? Штат работников раздут? Альтруисты невыносимые? Все новости в СМИ или в чате дома, или в квитанции на оплату услуг», — написала Бабка Первая.
«Какие закрытые площадки? Весь город одна открытая помойка!», — добавил На тупых.
«Ждем звонков для выдачи ключей от остановочных павильонов», — посмеялся реалист.
Также мошенники пытаются выманить код от «Госуслуг» под предлогом обновления электронного дневника школьника.
Еще один способ получения персональных данных и доступа к деньгам — предложение восстановить доступ к банковским картам ушедших из России Visa и Mastercard.
Между тем, 11-летняя девочка перевела мошенникам с карты отца больше 47 000 рублей. Она хотела купить валюту в игре «Роблокс». За помощью в поимке мошенников в полицию обратилась ее мать.
А 84-летняя пенсионерка обнаружила у себя фальшивую пятитысячную купюру. Где и когда именно ей ее вручили, она не припомнила. Женщина решила положить деньги на карту, но банкомат купюру не принял. Она обратилась в банк, а там заподозрили подделку.
В полиции провели экспертизу, подозрения подтвердились. Возбуждено уголовное дело.
Знаменитую баню на улице Неделина должны были открыть еще в феврале 2025 года. Но концессионер столкнулся с непредвиденными обстоятельствами ( в Липецке чуть ли не все концессионеры с ними сталкиваются). Конструкции здания оказались или в аварийном, или предаварийном состоянии. А еще в запись Единого государственного реестра закралась досадная ошибка — в ней не указали количество подземных этажей. На исправление потребовалось время. Теперь баню собираются открыть 11 февраля 2027 года.
«Баня — это самый лучший отдых на свете. Стресс снимает, отдых после работы. Можно было хороший бизнес построить на бане, тем более в центре города», — считает Ель Сибирская.
«Смотрю я на эти молодые, неоперившиеся лица — председатели департаментов! И понимаю, что с кадрами (опытными и профессиональными) в Липецке совсем беда стала. Представить таких щеглов зелёных в креслах руководителей департаментом ещё каких-то лет 10 назад было просто невозможно! Оттого такой бардак в городе во всех сферах и творится, что руководить некому!», — считает Справедливости.
«Прачечной не стало на Неделина, не станет и Бани. Тихой сапой, мытьем и катаньем не станет, как не стало кинотеатра Спутник на Неделина. Десятилетиями будут ямы от снесенных зданий, либо недостроенные объекты. Строителей и техники и не видно на объектах. Прежде чем разрешать ломать, нужно проверять финансовую состоятельность дяденек, и каждый месяц контролировать продвижение работ. Чиновников много, но чем все занимаются? Илона Маска нужно приглашать», — ворчит Водолей.
Сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до -9 градусов, зато днем в Липецке, от +3 до +5 градусов.
И обратите внимание, что с 12 апреля в сады можно будет уже доехать на автобусе. Привычные 13 маршрутов будут курсировать пять дней в неделю. Для пассажиров проезд останется бесплатным, а городскому бюджету он обойдется в 56 миллионов рублей.
«Очень плохо, что пять дней, потому что выходные у людей бывают скользящими, и если на ночь остался на даче, чтобы завтра доделать дела, то уехать опять будет не на чем!», — возмутилась Лариса.
Фото — vk.com/oktyabrsky48
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