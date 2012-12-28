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Происшествия
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сегодня, 10:15
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84-летней пенсионерке подсунули фальшивую пятитысячную купюру
Возбуждено уголовное дело.
— Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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