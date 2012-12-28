84-летней пенсионерке подсунули фальшивую пятитысячную купюру

Возбуждено уголовное дело.

В Липецке в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка, которая обнаружила у себя в кошельке фальшивую пятитысячную купюру. Где и когда именно ей вручили поддельную купюру, женщина не знает.— Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.