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сегодня, 10:15
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84-летней пенсионерке подсунули фальшивую пятитысячную купюру

Возбуждено уголовное дело.

В Липецке в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка, которая обнаружила у себя в кошельке фальшивую пятитысячную купюру. Где и когда именно ей вручили поддельную купюру, женщина не знает.

— Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
фальшивомонетчики
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Житель
27 минут назад
Пенсионерка или самогоном торговала или своим телом.....
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Вероятно в отношении
54 минуты назад
безработных (которых, если верить офиц статистике, у нас нет), которые нашли для себя такой способ заработка (втюхивать подделки подслеповатым людям)
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Леликов Сергей г. Липецк
57 минут назад
Ничего против пенсионеров,но игра на понижение понятна,а на повышение......это как?????? Получить сдачу с пяти тысяч,а с чего получить пять тысяч...... Либо сделка(продажа чего либо),иного нет.
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Пешеход
24 минуты назад
Продажа самогона
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Елена
сегодня, 10:24
интересно, а в отношении кого возбуждено уголовное дело
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