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сегодня, 13:07
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«Получите ключи от контейнерной площадки»: мошенники звонят горожанам от имени «ЭкоПром-Липецк»

Таким образом, скамеры пытаются выманить код от «Госуслуг».

Новый способ получения кода для входа в аккаунт «Госуслуг» используют мошенники при звонках липчанам.  Горожанам от имени «ЭкоПром Липецк» предлагают получить ключи от закрытой контейнерной площадки и просят продиктовать код из SMS-сообщения. 

«Региональный оператор не планирует строительство закрытых мест накопления отходов. Наши сотрудники не связываются с жителями города и не запрашивают коды из SMS-сообщений», — сообщили GOROD48 в «ЭкоПром Липецк», куда уже обратились около 30 липчан, получивших такие звонки.

Обычно, получение кода для входа в аккаунт «Госуслуг», лишь первая фаза мошеннической схемы. После того, как жертва продиктует его скамерам, на телефон приходит SMS-сообщение от якобы службы безопасности «Госуслуг» с предупреждением о несанкционированном входе в аккаунт и номером телефона «горячей линии» портала. Номер этот подставной, перезвонив по нему, жертва разговаривает все с теми же мошенниками, которые пугают ее оформлением кредитов с помощью «Госуслуг», переключают на «специалистов» других ведомств, а те предлагают перевести накопления на «безопасный счет» или взять «встречный кредит», чтобы «испортить кредитную историю», и отправить заемные деньги на все те же «безопасные счета». 

Способ обезопасить свои деньги прост: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, и уже тем более не диктуйте никому никакие коды. 
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Алькаш
сегодня, 13:38
То что мусорки под замком уже ни кого не удивляет.
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На тупых
сегодня, 13:38
Какие закрытые площадки??))) Весь город одна открытая помойка)))
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Бабка Первая
сегодня, 13:26
Гражданам надо понимать, что никакие службы сами не звонят. Делать им что-ли нечего? Штат работников раздут? Альтруисты невыносимые?.. Все новости в сми или в чате дома, или в квитанции на оплату услуг.
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когда звонят незнакомые
сегодня, 13:24
надо посылать на детородный орган их.
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