«Получите ключи от контейнерной площадки»: мошенники звонят горожанам от имени «ЭкоПром-Липецк»

Таким образом, скамеры пытаются выманить код от «Госуслуг».



Новый способ получения кода для входа в аккаунт «Госуслуг» используют мошенники при звонках липчанам. Горожанам от имени «ЭкоПром Липецк» предлагают получить ключи от закрытой контейнерной площадки и просят продиктовать код из SMS-сообщения.«Региональный оператор не планирует строительство закрытых мест накопления отходов. Наши сотрудники не связываются с жителями города и не запрашивают коды из SMS-сообщений», — сообщили GOROD48 в «ЭкоПром Липецк», куда уже обратились около 30 липчан, получивших такие звонки.Обычно, получение кода для входа в аккаунт «Госуслуг», лишь первая фаза мошеннической схемы. После того, как жертва продиктует его скамерам, на телефон приходит SMS-сообщение от якобы службы безопасности «Госуслуг» с предупреждением о несанкционированном входе в аккаунт и номером телефона «горячей линии» портала. Номер этот подставной, перезвонив по нему, жертва разговаривает все с теми же мошенниками, которые пугают ее оформлением кредитов с помощью «Госуслуг», переключают на «специалистов» других ведомств, а те предлагают перевести накопления на «безопасный счет» или взять «встречный кредит», чтобы «испортить кредитную историю», и отправить заемные деньги на все те же «безопасные счета».Способ обезопасить свои деньги прост: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, и уже тем более не диктуйте никому никакие коды.