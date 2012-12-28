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Происшествия
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56 минут назад
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За рулём повисшей между забором и столбом «Лады Приоры» был трезвый 25-летний водитель
Водитель на месте происшествия прошёл освидетельствование на состояние опьянения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля «Лада Приора» был 25-летний водитель. Он не справился с управлением и съехал с дороги на опору линии электропередачи. В ДТП никто не пострадал.
Водитель на месте происшествия прошёл освидетельствование на состояние опьянения, он был трезв.
Фото - vk.com/oktyabrsky48
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