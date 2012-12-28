11-летняя девочка хотела купить валюту в «Роблокс» и перевела мошенникам с карты отца больше 47 000 рублей

Деньги списали с карты отца.

17 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя женщина. Её 11-летняя дочь играла «Роблокс» и девочке предложили купить игровую валюту.— В результате девочка перевела мошенникам с карты отца более 47 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.49-летней жительнице Грязей предложили в Telegram дополнительный заработок и она перевела мошенникам 65 000 рублей.В Липецком округе мужчине позвонили из «Центробанка» и убедили перевести на «безопасный счёт» 85 000 рублей. В Усмани 18-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 30 000 рублей. А в Липецке 20-летняя девушка точно таким же способом по совету «специалистов банка» лишилась 100 000 рублей.67-летней женщине предложили дополнительный заработок в интернете и она лишилась 94 000 рублей. Первые 20 000 рублей пенсионерка перевела сама под предлогом проведения консультаций и оформления трудовой книжки, а ещё больше 70 000 рублей у неё списали со счёта после перехода по присланной ссылке. С «работодателем» женщина общалась в мессенджере по видеосвязи.А 33-летней женщине позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и сообщил о проверке её перевода. В результат женщина лишилась 5 000 рублей.