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11-летняя девочка хотела купить валюту в «Роблокс» и перевела мошенникам с карты отца больше 47 000 рублей
Грязинца обвиняют в обмане 34 человек из девяти областей России и жульничестве со знакомой
Происшествия
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57 минут назад
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11-летняя девочка хотела купить валюту в «Роблокс» и перевела мошенникам с карты отца больше 47 000 рублей
Деньги списали с карты отца.
— В результате девочка перевела мошенникам с карты отца более 47 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
49-летней жительнице Грязей предложили в Telegram дополнительный заработок и она перевела мошенникам 65 000 рублей.
В Липецком округе мужчине позвонили из «Центробанка» и убедили перевести на «безопасный счёт» 85 000 рублей. В Усмани 18-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 30 000 рублей. А в Липецке 20-летняя девушка точно таким же способом по совету «специалистов банка» лишилась 100 000 рублей.
67-летней женщине предложили дополнительный заработок в интернете и она лишилась 94 000 рублей. Первые 20 000 рублей пенсионерка перевела сама под предлогом проведения консультаций и оформления трудовой книжки, а ещё больше 70 000 рублей у неё списали со счёта после перехода по присланной ссылке. С «работодателем» женщина общалась в мессенджере по видеосвязи.
А 33-летней женщине позвонил «сотрудник Роскомнадзора» и сообщил о проверке её перевода. В результат женщина лишилась 5 000 рублей.
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