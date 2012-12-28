Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам

Пытаются выманить код из SMS и данные банковских карт.

Липчан предупреждают о двух новых схемах мошенничества. Жительница города рассказала, что ей позвонил человек, назвавший себя завучем школы по воспитательной работе и сообщил, что надо обновить электронный дневник ее ребенка (а дневник, действительно, надо было обновить, но ещё 9 января).«Причем собеседник назвал имя отчество моего ребенка, когда я взяла трубку. Я попросила представиться, он представился. Далее спрашиваю, из какой школы звоните, на что ответил — что это не важно. Будьте бдительны, предупредите детей, чтобы не давали никакую информацию», — рассказала липчанка.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадавшие по такой схеме в полицию не обращались. Но, судя по всему, у родителей в очередной раз пытались выманить код из SMS – а это делают под самыми разными легендами.А Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сегодня рассказало о новой схеме обмана, когда людям предлагают восстановить доступ к банковским картам ушедших из России Visa и Mastercard.«Преступники создают поддельные сайты банков и присылают гражданам SMS-сообщения с информацией о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard с возможностью проводить трансграничные платежи. Пользователям предлагается пройти срочную «валидацию» карты, перейдя по ссылке, которая ведет на фейковую банковскую страницу для ввода персональных данных и данных банковских карт. В итоге аферисты получают доступ к финансам и персональным данным своих жертв», — предупредили липчан.