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Происшествия
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сегодня, 12:00
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«Лада» повисла между забором и опорой ЛЭП
Пока информации о пострадавших нет.
— ДТП зарегистрировано, но пока информация о пострадавших не поступала, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com/oktyabrsky48
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