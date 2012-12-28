«Лада» повисла между забором и опорой ЛЭП

Пока информации о пострадавших нет.

В деревне Аксай Октябрьского сельсовета Усманского района водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор жилого дома и опору линии электропередачи.— ДТП зарегистрировано, но пока информация о пострадавших не поступала, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.