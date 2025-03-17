Два человека пострадали в столкновении легковушек и грузовика

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.



17 марта в Чаплыгине на улице Горького произошло двойное столкновение. Сначала столкнулись «ВАЗ-2115» и фургон «Форд», а затем «пятнадцатую» отбросило на стоящий грузовик «МАН». В аварии, как сообщает Госавтоинспекция, получили 34-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир-ровесник.Еще одна серьезная авария произошла вчера в Грязях: на улице Советской столкнулись «Ауди» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Веста» с 56-летней женщиной за рулем. Травму получила женщина-водитель.В Липецке на улице Гагарина 76-летний водитель «Ниссана» сбил 25-летнюю девушку. Ее госпитализировали.