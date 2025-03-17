48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта
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Грязинца обвиняют в обмане 34 человек из девяти областей России и жульничестве со знакомой
Происшествия
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47 минут назад
Два человека пострадали в столкновении легковушек и грузовика
За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.
Еще одна серьезная авария произошла вчера в Грязях: на улице Советской столкнулись «Ауди» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Веста» с 56-летней женщиной за рулем. Травму получила женщина-водитель.
В Липецке на улице Гагарина 76-летний водитель «Ниссана» сбил 25-летнюю девушку. Ее госпитализировали.
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