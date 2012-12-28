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620
53 минуты назад
3

В Липецкой области ночью похолодает до -13

Такой температура будет ночью, днем она поднимется до +6.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона — существенных осадков не ожидается, лишь 18 марта местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 марта — 1 градус мороза, что в пределах климатической нормы, 20 и 21 марта — 3-4 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, 5-10 м/сек, днем западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10 градусов, при прояснениях до -13 градусов, днем — от +1 до +6 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.

День 19 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 26 градусов мороза. 

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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
65+
39 минут назад
Пора отключать отопление надоело содержать Квадру ! На питание не хватает .
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Озоновый слой
41 минуту назад
Сколько через него ракет запускать, всегда есть последствия, действующие на климат.
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Костья
47 минут назад
Снега, конечно, нет, плохо. Озимые не прикрыты. Да и морозы должны и днем быть такими. Но каток уличный сегодня уже залили.
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