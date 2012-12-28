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Общество
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53 минуты назад
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В Липецкой области ночью похолодает до -13
Такой температура будет ночью, днем она поднимется до +6.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, 5-10 м/сек, днем западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10 градусов, при прояснениях до -13 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.
День 19 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 26 градусов мороза.
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