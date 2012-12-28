В Липецкой области ночью похолодает до -13

Такой температура будет ночью, днем она поднимется до +6.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона — существенных осадков не ожидается, лишь 18 марта местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 марта — 1 градус мороза, что в пределах климатической нормы, 20 и 21 марта — 3-4 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, 5-10 м/сек, днем западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -5 до -10 градусов, при прояснениях до -13 градусов, днем — от +1 до +6 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.День 19 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 26 градусов мороза.