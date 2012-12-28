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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов

Сегодня, 13 марта, в Липецке состоялся первый весенний субботник, мать 12-летней девочки осудили за доведение дочери до самоубийства, и электросамокаты запрещены почти во всех городских парках.

Несмотря на то, что сегодня четверг, липчане вышли на субботник. Проводить субботники в разные дни недели — давняя традиция в Липецке. Разве что в этом году первую весеннюю уборку начали необычайно рано. Но это из-за погоды.

Сегодня полторы тысячи горожан убрали 19 улиц и общественных пространств. Мэр Роман Ченцов вместе со школьниками и студентами работал в сквере имени Маркова (если кто не знает он находится возле областного ДК).

За один субботник город, конечно, не очистить, поэтому мэрия запускает проект «Зеленый Липецк: Чистота Вместе», к которому призывают присоединится липчан, управляющие компании, организации, бизнес. По мнению мэра, важен индивидуальный вклад как можно большего числа горожан в общее дело:

— Надо прививать культуру общего бережного отношения к городу. Рад, что меня слышат. Всем нужно проникнутся мысль, что Липецк — наш общий дом, что мы все — члены одной большой семьи, — сказал Роман Ченцов.

Стоит добавить, что предшественница Романа Ченцова Евгения Уваркина пыталась внедрить стратегию пяти шагов чистоты и сделать каждый четверг чистым. Но эти идеи, похоже, забыли сразу со сменой городского начальника.

Комментаторы GOROD48 идею с субботником почему-то проигнорировали.

«Рабочих по уходу за городом у Вас ныма?», — спросил А шо.

«Пусть лучше силикатные озёра в порядок проведут после за прошлого лето кругом один мусор по всюду», — предложил Гость.

«Короче показуха просто мэрии нужно отчитаться», — считает Светлана.

Октябрьский районный суд приговорил 39-липчанку к 9 годам и 4 месяцам общего режима по очень редкой статье — доведение несовершеннолетнего до самоубийства Также ее осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение.

По данным следствия, угрозы, жестокое обращение и систематические унижения привели к тому, что 12-летняя дочь женщины покончила с собой. Речь идет о трагедии на улице Вилена Огнева, которая произошла в марте 2023 года и потрясла липчан.

Этот приговор еще не вступил в законную силу.

«Как часто сами родители — бездари, а с ребёнка требуют, чтобы он был такой и такой. Чуть ли не миллиардер и завоевал все медали мира всех видов спорта! Вот тогда бездарь родитель будет гордиться своим чадом», — заметил комментатор.

Еще одно громкое дело слушалось в Первом кассационном суде общей юрисдикции. Экс-начальница областного управления имущественных и земельных отношений Ольга Крючкова, экс-председатель департамента градостроительства и архитектуры липецкой мэрии Михаил Бакланов и адвокат Владимир Писаренко пытались оспорить приговор Советского суда Липецка за махинации с земельным участком на улице Ангарской, но им это не удалось

Любопытную апелляцию рассмотрел сегодня областной суд. Липчнка судилась с соседом, который вынес в общий тамбур мебель и личные вещи. Суд женщина выиграла, но мужчина с таким поворотом дел не согласился и подал апелляцию. Но опять проиграл. Если он не уберет вещи, за каждый день просрочки с него будут взыскивать по 100 рублей.

Тема нашла живой отклик у читателей GOROD48.

«Везде бы так. А то наставят своих гробов под картофель», — заметил читатель.

«Знаю тамбуры, где уже только боком можно проходить, заставлено всё абсолютно. Так что хороший прецедент», — добавил Интересно.

«А еще в Липецке принято свой хлам годами хранить на лестничных клетках. Типа они вечный ремонт делают и вынесли на часок в подъезд», — пожаловались с Неделина 23.

«Глупо не использовать лишние квадратные метры в интересах обоих соседей, а если только появился и лезешь со своим уставом в устоявшийся быт людей и не можешь договориться с соседом, живи в лесу там никого нет!», — считает Гость.

И еще об одном судебном заседании (подобных в последнее время становится все больше). Региональный минздрав взыскал деньги с выпускника медвуза из Грязей, который не захотел отработать положенные три года в местной районной больнице. Теперь медик должен вернуть бюджету 314 898 рублей — в эту сумму входят полученные им выплаты соцподдержки и штраф.  

«Хороший врач эту сумму за месяц отработает. В платной клинике», — подсчитал Савелий.

«Беззубая политика порождает вот таких выпускников-проныр, которые выучились за бюджетный счёт, а отработать в государственной клинике не хотят. На фоне тотального дефицита медиков, оказывается, можно заплатить 300 тысяч и всё, рассчитался! Если по уму, надо взимать с отказника всю стоимость обучения, а это уже цифра с шестью нулями. Кстати, знаю, что такая практика есть для выпускников одной из силовых структур. Отказник оплатил стоимость обучения и сдал предоставленную по месту службы квартиру», — написал гость.

1 апреля в Липецке начнется сезон проката электросамокатов. GOROD48 узнал, по каким правилам они будут работать.

Парковки запрещены во всех липецких парках, кроме Молодежного, оговорены еще несколько стоп-территорий: площади Героев и Ленина-Соборная, пространство у ДС «Звездный», сквер имени Маркова, четные стороны проспекта Победы и улицы Зегеля, нечетные стороны улиц Ленина и Плеханова, спуск по улице Механизаторов до дома №1б по 50 лет НЛМК, улица Фрунзе (от дома №4 до дома №34) и улица Октябрьская (от дома №9 по улице Фрунзе до дома №32 по улице Октябрьской).

«А что нужно сделать для того, чтобы запретить шеринговым компаниям вообще заходить в наш город с этими самокатами. Сколько еще детей должны покалечатся, пока не введут тотальный запрет на этот очень опасный вид транспорта? Задача у мэрии в чем? Дать заработать московской шеринговой компании? Есть же города, в которых ввели запрет на электрические самокаты. Для этого не нужны инвестиции, проекты, разработки. Просто взять и запретить, не?», — спросил Гость.

«Этот транспорт не опасный, опасно отсутствие воспитания и культуры вождения», — считает 1.

«В парке Победы два пернатых сегодня на мотоциклах ездили, и не первый раз уже они заезжают со стороны улицы Водопьянова. У этих людей нет ни мозгов, ни совести», — доложил комментатор.

Завтра в Липецке ожидается чуть ли не летняя погода. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до +18 градусов.

Возможно, мы снова увидим очередной температурный рекорд. Самым теплым день 14 марта был в 2002 году, когда воздух прогрелся до +16. В 1932 году столбики термометров опускались до -23 градусов.

А в выходные начнется резкое похолодание, на следующей неделе ночами ожидаются морозы.
вечЁрка
субботник
суд
электросамокаты
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Комментарии (3)

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Мужик с Липецка
20 минут назад
Субботник в четверг - это не субботник. Это четверятник...
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Роман
сегодня, 20:52
Конец марта будет очень теплым, это похолодание будет коротким.
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Синоптик Валерич
19 минут назад
Откуда такая информация? Из Тик-Тока?!
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