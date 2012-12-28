Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов

Сегодня, 13 марта, в Липецке состоялся первый весенний субботник, мать 12-летней девочки осудили за доведение дочери до самоубийства, и электросамокаты запрещены почти во всех городских парках.