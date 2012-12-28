Огонь по колесам машины лихача открыли липецкие полицейские

Погоня началась в центре города. Остановленный водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения.



В вашем браузере отключен JavaScript

О применении нарядом ДПС табельного оружия сообщило областное управление МВД. Стрелять полицейским пришлось во время погони за лихачом.Превысившего скорость водителя наряд заметил ночью на Театральной площади. По требованию инспекторов он не остановился и попытался скрыться.«Инспекторы начали преследование, в ходе которого управлявший машиной парень опасно маневрировал, чем создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина о намерении применить для остановки транспортного средства огнестрельное оружие, но тот не реагировал. Тогда один из членов экипажа ДПС произвёл предупредительный выстрел вверх, а после — по колёсам», — рассказали полиции.Задержанный водитель отказался медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Полицейские составили на него протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных шестью статьями КоАП РФ, среди них управление неисправным транспортным средством, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку и отказ от освидетельствования, а также неповиновение сотрудникам полиции. Машина изъята и помещена на спецстоянку.