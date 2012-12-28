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815
52 минуты назад
9

Огонь по колесам машины лихача открыли липецкие полицейские

Погоня началась в центре города. Остановленный водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

О применении нарядом ДПС табельного оружия сообщило областное управление МВД. Стрелять полицейским пришлось во время погони за лихачом.

Превысившего скорость водителя наряд заметил ночью на Театральной площади. По требованию инспекторов он не остановился и попытался скрыться.

«Инспекторы начали преследование, в ходе которого управлявший машиной парень опасно маневрировал, чем создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина о намерении применить для остановки транспортного средства огнестрельное оружие, но тот не реагировал. Тогда один из членов экипажа ДПС произвёл предупредительный выстрел вверх, а после — по колёсам», — рассказали полиции. 
 
Задержанный водитель отказался медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Полицейские составили на него протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных шестью статьями КоАП РФ, среди них управление неисправным транспортным средством, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку и отказ от освидетельствования, а также неповиновение сотрудникам полиции. Машина изъята и помещена на спецстоянку.

погоня
правила дорожного движения
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Патесон
16 минут назад
За такие проделки надо конфисковать авто на нужды государства
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Вопрос
23 минуты назад
А за это бывает до 15 суток ?
Ответить
Роб
25 минут назад
Нормально двигается
Ответить
Гостья
26 минут назад
Вот снова представитель "отдыхающего поколения",но ограничения на вождение будут только для пожилых ! Справедливость вообще есть ?
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Щетинкин Илья А.
27 минут назад
Эх, что за молодеж!! Это все ваши компьютеры, наиграются в гта, а потом устраивают такое
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Боб
32 минуты назад
Пацан номальный
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Шерлок
22 минуты назад
Этот нормальный пацан должен, безусловно, нормально сидеть. Лет так 5-10 строгача само то.
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Житель
37 минут назад
А почему он не в браслетах сидит в патрульке?
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Александр Н.
43 минуты назад
Полный бардак на дорогах и гаишников сократили.
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