Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Общество
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16 минут назад
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Ураганным ветром в Добринском районе согнуло поклонный крест
Ветер также повредил несколько крыш домов и сараев.
— Поклонный крест, изготовленный из металла и установленный на въезде в Дубовое, буквально согнуло под натиском урагана, — сообщил Денис Пригородов.
Электроснабжение поселения уже восстановлено, ведутся кровельные работы.
Фото: dobvesti.ru
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