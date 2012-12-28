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379
45 минут назад
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На 35 улицах Липецка отключат холодную воду

17 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители части районов Тракторного, Карьера, предупредили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах №№ 69, 71, 71а по улице Елецкой, № 205 по улице Студеновской, в частном секторе улиц Ковалева, Энтузиастов, Радищева, Сурикова, Высокой, Сафонова. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Студеновская, 205а, а также по заявкам потребителей.

17 июля плановые ремонтные работы на электрических сетчх будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, №№ 1, 2, 3, 4, 5 в 1-м Театральном переулке, № 1 в переулке Стандартном, №№ 29, 31 по улице Дзержинского, №№ 11, 11а, 13, 13а по проспекту Мира, на улицах Механизаторов, Зеленой, в переулках Моторном, Парковом, на площади Франценюка. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Жители ул. Советская
10 минут назад
А почему на Советской слабый напор?
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ЛТЗ
32 минуты назад
Достали уже со своими отключениями через день
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