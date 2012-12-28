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59 минут назад
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Липчанка лишилась 127 тысяч после звонков «курьера» и «сотрудника ФСБ»

Женщина думала, что помогает следствию, когда отправляла свои деньги на «безопасный счет».

Мошенники все чаще переходят на двухходовые схемы при обмане липчан. Как это происходит, GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

При первом звонке преступники просто устанавливают контакт с жертвой, предлагая участвовать в соцопросе, принять посылку, заменить прибор учета… Повторный звонок делает уже «сотрудник ФСБ», «следователь», «прокурор», которые говорят, что в первый раз с жертвой разговаривали аферисты, а чтобы их изобличить, просят содействия правоохранительным органам. На этом этапе доверчивый человек теряет деньги.

Последний раз на эту схему попалась 61-летняя липчанка. Ей позвонил якобы курьер и сообщил, что на имя женщины пришла посылка. Разговор закончился договоренностью о встрече. Сразу же после этого женщине позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил, что она стала жертвой мошенников, и для их поимки нужна ее помощь. Чтобы найти аферистов, нужно взять «цифровой след». А для этого женщине требуется выполнить некоторые указания, чтобы заставить преступников клюнуть на приманку. Приманкой в данном случае стали 127 000 рублей, которые липчанка перевела на «безопасный счет».
мошенничество
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Комментарии (4)

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САИ
19 минут назад
Пока будут "дураки", будут и мошенники. Алиса и кот Базилио.
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Бабка Первая
30 минут назад
Пять минут назад мужа долбали в ватсапе звонками, а он в наушниках плохо их слышит. Пока смарт возьмёт, там уже отбой. Ну и на 6-7 звонок дед ответил, а там "курьерша" - послал её почти вежливо. Давно их не было, с неделю точно как разогнал))) Ни стыда ни совести! Отрывают старика от развлечений, фу-у))
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Сергей
53 минуты назад
Я никак не могу понять, ЗАЧЕМ люди помогают следствию! Следователи на окладе, выполняют свою работу. Зачем им помогать, тем более заведомо бесплатно?
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Бабка Первая
27 минут назад
И какие посылки они ждут?))
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