Липчанка лишилась 127 тысяч после звонков «курьера» и «сотрудника ФСБ»

Женщина думала, что помогает следствию, когда отправляла свои деньги на «безопасный счет».

Мошенники все чаще переходят на двухходовые схемы при обмане липчан. Как это происходит, GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.При первом звонке преступники просто устанавливают контакт с жертвой, предлагая участвовать в соцопросе, принять посылку, заменить прибор учета… Повторный звонок делает уже «сотрудник ФСБ», «следователь», «прокурор», которые говорят, что в первый раз с жертвой разговаривали аферисты, а чтобы их изобличить, просят содействия правоохранительным органам. На этом этапе доверчивый человек теряет деньги.Последний раз на эту схему попалась 61-летняя липчанка. Ей позвонил якобы курьер и сообщил, что на имя женщины пришла посылка. Разговор закончился договоренностью о встрече. Сразу же после этого женщине позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил, что она стала жертвой мошенников, и для их поимки нужна ее помощь. Чтобы найти аферистов, нужно взять «цифровой след». А для этого женщине требуется выполнить некоторые указания, чтобы заставить преступников клюнуть на приманку. Приманкой в данном случае стали 127 000 рублей, которые липчанка перевела на «безопасный счет».