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В Елецком районе уничтожили четыре авиационных снаряда времен Великой Отечественной войны
Происшествия
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сегодня, 15:09
В Елецком районе уничтожили четыре авиационных снаряда времен Великой Отечественной войны
15 июля жители деревни Зыбинка Елецкого района нашли четыре авиационных реактивных снаряда времён Великой Отечественной войны.
Полицейские оцепили опасную зону, а сегодня снаряды на месте обнаружения уничтожила группа разминирования управления Росгвардии.
Фото: 48.mchs.gov.ru
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