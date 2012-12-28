В Елецком районе уничтожили четыре авиационных снаряда времен Великой Отечественной войны

15 июля жители деревни Зыбинка Елецкого района нашли четыре авиационных реактивных снаряда времён Великой Отечественной войны.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, снаряды нашли в трех километрах от жилых домов.Полицейские оцепили опасную зону, а сегодня снаряды на месте обнаружения уничтожила группа разминирования управления Росгвардии.