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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне

Сегодня, 16 июля, полицейские рассказали, как нашли труп в закрытой квартире, в Елецком районе подростковая ссора закончилась похищением, и липецкая решила закрыть барахолку в 9 микрорайоне.

Накануне в Ельце полицейские обнаружили полуразложившийся труп 46-летнего мужчины. Он умер в своей квартире, ее вскрыли по жалобе жильцов дома на сильный запах.

Теперь в причинах смерти ельчанина будут разбираться криминалисты.

Новостей об одиноких людях, умерших в своих квартирах, становится все больше в последнее время. Самый жуткий случай произошел в ноябре 2024 года, когда в комнате общежития на проспекте Победы обнаружили мумию хозяина, пролежавшую 8 лет. Комнату вскрыли после того, как начало затапливать нижних жильцов.

«Сколько смертей в одиночку происходит, никто не ищет, ни родные, ни друзья. Как страшно жить в таком жестоком мире», — заметил комментатор.

Вы даже не представляете, насколько опасна может быть переписка в соцсетях. Ровесники оскорбили подростка, а тот пожаловался старшему товарищу. Последний пригласил друга, и они вывезли из села на воспитательную беседу двух подростков 14 и 17 лет

Подозреваемые, молодые люди 20 и 21 года уже задержаны. Подросткам выдано направление к судмедэксперту, видимых следов насилия у них не нашли.

«Скучно людям жить в колхозе, вот и страдают от безделья», — написал Скучно.

«Если бы у «обидчиков» тоже оказались бы «старшие знакомые», то этой бы заметки не было», — уверен Хо.

Мэрия Липецка решила закрыть барахолку, которая работает с пятницы по воскресенье в 9 микрорайоне. Липчане жалуются на антисанитарию, да и продавцы торгуют там все больше подержанной одеждой и обувью, а не антиквариатом.

— Место стихийной торговли больше нецелесообразно сохранять. Оно не отвечает требованиям ни по безопасности, ни по организации, ни по комфорту, — сообщил GOROD48 начальник управления потребительского рынка администрации города Липецка Антон Мамонов, — Мы не будем действовать в одностороннем порядке. Наша задача — обеспечить понятный и честный переход. Проведем встречи с торговцами, выслушаем предложения, обсудим пути выхода. Уверен, что мы найдем компромиссный вариант, найдем альтернативу формату торговли, который был на блошином рынке. Это будет решением, которое устроит и горожан, и муниципалитет.

Напомним, мэрия борется с блошиным рынком многие годы. Предшественница Антона Мамонова Ася Франценюк, пыталась переформатировать рынок в ярмарку, но затея не удалась.

«Блошиный рынок нужен. Если одни хотят продать старые тряпки, а другие купить, почему им надо запрещать? А во Франции как такие рынки организованы? Ну и рынок должен быть в центре. В молодежный парк никто не потащится», — написала Аня.

Несмотря на то, что санитарные врачи закрыли все городские пляжи, липчане продолжают купаться в реке Воронеж. Накануне на ее поверхности у поселка Заречье, а это неподалеку от городской станции аэрации, вновь обнаружили «нечто». Экологи взяли пробы субстанции для анализа.

В июне, плавающее «нечто» в том же районе», по мнению экологов, оказалось донными отложениями. В чем сильно засомневались комментаторы GOROD48.

«Всем Липецком откладывали эти отложения, а теперь они почему-то — донные», — удивился Садовод.

И обратите внимание, 19 июля в Липецке перекроют прилегающие к площади Петра Великого улицы Первомайскую и Карла Маркса. Первую с 07:00 до 22:30 на участке от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса, вторую — с 16:00 до 22:30 от площади Революции до пересечения с улицей Первомайской.



Дороги перекрывают из-за концерта, который состоится на площади Петра Великого. На сцене выступят «Иванушки International».

Сегодня вечером на Зеленом острове проходит фестиваль авторской песни: его главный гость — Олег Митяев.
вечЁрка
труп
конфликт
рынок
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Комментарии (6)

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...
26 минут назад
"липецкая решила закрыть барахолку.." кто она - липецкая?
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Электорат
51 минуту назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Иванушкам
52 минуты назад
Давно пора на пенсию и слушать их в такую жару нет никакого смысла.
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Григорьев-Апполонов
21 минуту назад
Мы короли эстрады
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Вот новость!
сегодня, 20:43
Птицефабрики начали забой кур-несушек из-за низких цен на яйцы
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Суровый липчанин
сегодня, 20:39
Всé это ерунда. Главное, концерт Митяева на Лысом острове
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