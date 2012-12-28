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Происшествия
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18 минут назад
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Сестра избитого до полусмерти Антона Дроздова требует наказания виновного
Женщина написала о бездействии полиции, но в УМВД РФ по Липецкой области возмущены таким заявлением: по факту получения ее братом тяжких травм возбуждено уголовное дело.
Избитого Антона нашли в сарае родственники. По утвержденью Софьи, брата занесли туда друзья человека, который его ударил.
«Он привез Антона к его дому, зная, что тот живет один. С помощью друзей занес его в сад и оставил на лавочке. Позже два его товарища вернулись, выломали дверь сарая и затащили Антона туда», — написала липчанка, по утверждению которой полиция Добринского района должным образом разбираться в преступлении не желает.
В свою очередь, в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что Добринским отделом полиции возбуждено дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). По делу ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства и причастные к преступлению лица.
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