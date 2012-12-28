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Общество
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сегодня, 13:33
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Хирурги детской больницы спасли 3-летнюю девочку с аномальным расположением аппендикса
Ребенок уже поправляется.
Девочку доставили в больницу 3 марта из Данкова. Два дня до этого родители лечили ее дома: у ребенка болел живот, и поднялась температура. В приемном отделении ребенка осмотрел детский хирург и направил ее в отделение гнойной хирургии, где девочки сделали экстренную операцию.
«Во время операции у девочки обнаружили признаки гнойного перитонита. Причем воспаленный червеобразный отросток располагался в районе пупка. Операцию сделал опытный детский хирург Леон Кениг, но даже ему с трудом удалось выделить пораженный участок кишечника и удалить аномально расположенный аппендикс», — рассказали в больнице.
Аппендикс не всегда располагается справа внизу живота, бывают и аномалии, как у девочки. В таких случаях клиника явлений острого аппендицита может быть стертой и распознать его не просто, но липецкие врачи справились.
Операция прошла успешно, девочка уже идет на поправку.
Фото: министерство здравоохранения Липецкой области
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