Самозапреты на кредиты, три года для дачников на освоение участков – законы, которые вступают в силу в марте

На освоение огородных и садовых участков дачникам дадут три года, у граждан появится новый механизм защиты от мошенников – самозапрет на кредиты, дома надо будет регистрировать сразу после завершения их строительства, снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в марте

С 1 марта по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу можно будет строить индивидуальные жилые дома. Это специальные счета в банке, которые позволяют оплатить выполненную работу только после ее фактического завершения, и это гарантия добросовестности нанятой строительной компании. Теперь такой механизм можно использовать в сфере индивидуального строительства. Закон не запрещает строительство без эскроу, однако ипотеку на дома, возведенные по старой схеме, получить не удастся. Кроме того, разрешается привлекать средства материнского капитала при использовании подобных счетов.Застройщики в рамках реализации проекта по комплексному развитию территорий (КРТ) кроме строительства многоквартирных домов должны будут также создавать объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады, объекты здравоохранения, размещение пожарных депо в жилых зонах. Источник финансирования такого строительства будет определяться при принятии решения о комплексном развитии территории – собственные средства застройщика или их деньги совместно с бюджетным финансированием. Обязательным станет условие благоустройства территории, подлежащей комплексному развитию. В решение о КРТ также войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.Регистрировать здания и сооружения нужно будет сразу после их строительства или реконструкции – эксплуатировать их разрешат только после официального оформления. Такие нормы закона вступают в силу с 1 марта. До сих пор ставить здания и сооружения на кадастровый учет и регистрировать на них права было не обязательно. Также законом определяется, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Так, если на участке зарегистрирован частный дом, открыть там кафе, парикмахерскую или гостиницу без переоформления нельзя.Пользоваться земельным участком собственник должен будет начать сразу после приобретения на него прав. Если землю нужно привести в порядок и подготовить к использованию – очистить от мусора, зарослей деревьев, кустарников и сорняков, укрепить грунт, то владельцу дается дополнительно три года на все необходимые работы. Новые нормы касаются земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Для участков, которые будут приобретены после 1 марта 2025 года, отсчет пойдет с момента регистрации права собственности. Для участков, которые на момент вступления закона в силу уже находились в собственности, точкой отсчета будет считаться 1 марта 2025 года. Несоблюдение новых требований может впоследствии грозить владельцам участка его потерей – участок могут изъять.С марта станет возможным самостоятельно устанавливать запреты на получение потребительского кредита – не только в «родном» банке, но и любых банках и микрофинансовых организациях страны. Соответствующее заявление можно подать через «Госуслуги», с осени такая возможность появится и в МФЦ. Это поможет защититься как от мошенников, так и собственного желания взять займ без особой необходимости. Самозапрет можно будет установить на выдачу потребительских кредитов, кредитных карт и карт с овердрафтом, он не затронет ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительство. В свою очередь, МФО и финансовые организации будут обязаны при рассмотрении заявки на кредитование проверить, не стоит ли запрет в кредитной истории клиента. В ином случае человеку откажут в заключении договора. Снять самозапрет человек сможет в любой момент.С 1 марта в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков: информацию обо всех условиях, которые влияют на полную стоимость кредита или ссылку на сайт, где с данной информацией можно ознакомиться. Такое упоминание должно легко читаться. Кроме того, в рекламе кредитов и займов появится предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Размер этой информации должен быть не менее пяти процентов от площади рекламы, в теле- и радиопрограммах – продолжительностью не менее трех секунд.С марта бестабачные смеси для кальяна будут приравнены к никотинсодержащей продукции – на них будут распространяться все соответствующие требования и ограничения. Так, продажа таких смесей несовершеннолетним будет запрещена. Кроме того, их нельзя будет купить в магазинах, расположенных на территории или в помещениях образовательных, культурных, спортивных, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных учреждений. Усиливаются требования к обороту некурительной табачной продукции. Например, в нее нельзя будет добавлять в качестве ингредиентов пищевые ароматизаторы.За неиспользованные отгулы при увольнении выплатят компенсациюНеиспользованные отгулы за труд в выходные и праздничные дни оплатят работнику при его увольнении – закон вступает в силу с 1 марта. Речь идет обо всех отгулах, не использованных в период трудовой деятельности на конкретном месте работы. Так, работодатель должен предоставить сотруднику дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздник. Закон определяет, что его можно использовать в течение года со дня работы в выходной или присоединить к отпуску. Спустя год отгулять его не получится, однако этот день не сгорит – работодатель обязан выплатить компенсацию за него при увольнении сотрудника.За наставничество будут доплачиватьС марта начнет действовать закон, регулирующий наставничество – работникам предприятий будут доплачивать за выполнение функций наставника. Стать ими сотрудники смогут со своего письменного согласия и поручения работодателя. Речь идет о выполнении специалистом поручения работодателя помочь другому работнику овладеть профессией. От выполнения функций наставника можно будет досрочно отказаться, также такое поручение может отменить работодатель.С марта начнет действовать порядок допуска священнослужителей в больницы – представителей религиозной организации будут допускать к пациентам в медучреждения в установленные часы, требования к таким посещениям будут едиными для всех больниц, в том числе определены правила для посещения отделений интенсивной терапии и реанимации. Допускать будут священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Посещать больных священнослужитель может по просьбе пациента или его родственников с учетом состояния больного. Разрешение на посещение выдается руководителем организации. Если пациент в тяжелом состоянии, разрешить визит священнослужителя в выходной или неурочное время сможет дежурный врач. При том, богослужения и другие религиозные обряды будут проводить в отдельных помещениях.С марта в России начнут действовать единые стандарты реабилитации инвалидов. Это позволит обеспечить равный доступ к качественным услугам по всем основным направлениям реабилитации и преемственности при их оказании. Стандарты предоставления будут содержать перечень оборудования, которое используется при реабилитации, состав специалистов, которые могут оказывать такие услуги, кратность и периодичность услуг, а также состав применяемых методик, которые доказали свою эффективность. Такой подход позволит избежать проблем, когда некоторые этапы индивидуальной реабилитации оказывались инвалиду не вовремя, не в полном объеме или не могли быть оказаны вовсе. Так, теперь при назначении того или иного технического средства реабилитации будет указываться, что, например, протезирование должна сопровождать физическая реабилитация. В отдельное направление выделяется ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии. Инвалидов также будут направлять на социокультурную реабилитацию.Изготавливать корма с добавлением противомикробных препаратов смогут только производители, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Такая же лицензия потребуется и животноводам, которые изготавливают корма с добавлением лекарственных средств непосредственно на сельхозпредприятиях. Будет запрещена продажа таких кормов без рецепта или специального требования. Перечень лекарств для животных, которые должны отпускаться только по рецептам или специальным требованиям, утвердил своим приказом Минсельхоз.В России запретят продавать безалкогольные тонизирующие, в том числе энергетические, напитки несовершеннолетним – закон вступает в силу с 1 марта. Раньше эти меры работали только в ряде регионов. Также дети больше не смогут купить потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения – речь идет о зажигалках, баллончиках для заправки, портативных туристских газовых плитах, которые дети могут использовать для токсикомании. При нарушении запрета продавцов ждет штраф.Педагогов вузов и учреждений среднего профессионального образования освободят от излишней бюрократической нагрузки: им не придется писать новые отчеты, если такую же информацию они уже предоставляли в текущем году. Также им больше не нужно будет передавать одни и те же сведения в разные ведомства. Минпросвещения утвердило перечень документов, которые необходимо подготовить педагогам при реализации образовательных программ среднего и высшего образования. Для среднего образования их шесть (рабочая программа, зачетная и экзаменационная ведомость, журнал учета успеваемости, журнал практики, для классного руководителя – план воспитательной работы), для высшего всего два (рабочая программа и методические материалы по ней).Школы будут обязаны создавать специальные условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это будут делать в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации. Учащихся с ОВЗ и инвалидностью будут обеспечивать бесплатными учебниками, дидактическими материалами, специальными средствами обучения, в том числе техническими.С марта начинают действовать агроагрегаторы - фирмы, которые закупают у фермеров продукцию, обрабатывают, упаковывают, маркируют и доставляют в розничные точки. Помощь будет в первую очередь направлена на фермеров и их кооперативы. Закон также определяет, что относится к фермерской продукции.У автолюбителей, чей транспорт был похищен или угнан и находится в розыске, появится возможность подать заявление о снятии его с регистрации. Также прежний владелец после продажи сможет сразу снять ТС с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через «Госуслуги».Полис ОСАГО не потребуется, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД. Его не будут требовать ни при регистрации нового автомобиля, ни при смене собственника. При этом обязанность водителей иметь при себе полис автогражданки сохранится – передвижение без него по-прежнему будет грозить штрафом.