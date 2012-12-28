Липецкая вечЁрка: кровавая погоня, перестановки в мэрии и рецепт блинов по-липецки

Сегодня, 28 февраля, стало известно о погоне охотинспекторов за браконьерами, из мэрии Липецка ушли сразу несколько руководителей, и GOROD48 узнал рецепт блинов по-липецки.