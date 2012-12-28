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Липецкая вечЁрка: кровавая погоня, перестановки в мэрии и рецепт блинов по-липецки
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сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: кровавая погоня, перестановки в мэрии и рецепт блинов по-липецки

Сегодня, 28 февраля, стало известно о погоне охотинспекторов за браконьерами, из мэрии Липецка ушли сразу несколько руководителей, и GOROD48 узнал рецепт блинов по-липецки.

Накануне в Добровском округе развернулась погоня за двумя браконьерами, которые застрелили самок лося и косули. Нарушители вместе с трофеями попытались скрыться на квадроцикле, к которому привязали тушу лосихи. Она оставляла кровавый след на снегу. А косуля лежала в ящике. Браконьеры потеряли обе туши, но им удалось скрыться в частном доме на улице Первомайской в селе Делеховое. 

Охотинспекторы вызвали полицейских, которые начали проверку по факту незаконной охоты.

«Богатенькие развлекаются», — считает Лидия.

«Цены на мясо видели? Вот и результат!», — написала Наташа.

«У обладателя квадроцикла за полтора миллиона не нашлось денег на мясо?», — удивлся Сосед.

В Данковском городском суде, кстати, сейчас рассматривается иск к браконьеру о взыскании ущерба природе за отстрел косули. Ущерб составляет 200 000 рублей.

В мэрии очередные кадровые перестановки. По данным GOROD48, скоро администрацию Липецка покинут председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев и начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.



Кресло Звонарева пока вакантно, а руководителем МБУ станет бывший директор МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС города Лебедянь» Александр Мальнев.

Мэрию Липецка как-то исподволь захватывают лебедянцы — люди из города, где ранее работал мэр Роман Ченцов. В администрацию из Лебедяни уже приехали: вице-мэр Павел Кузнецов, заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры Андрей Иваненко и начальник управления делопроизводства и протокола Ольга Юзик.

Ушла из мэрии и начальник управления потребительского рынка Ася Франценюк. Новым руководителем ведомства, правда, стал не лебедянец, а липчанин — ее прежний заместитель Антон Мамонов.



«Бедный Липецк, несчастные липчане. Город никому не нужен. И все это происходит с момента отставки Гулевского. Кому от этого хорошо, кому лучше от чехарды этих псевдопрофессионалов», — переживает Эксперт.

«Судя по всему, скоро все приближенные из Лебедяни в Липецк переберутся. Не проще просто администрацию перенести в Лебедянь. Что ж людей с насиженных мест дёргать», — предложила Татьяна.

«Возможно, у Ченцова не креативный подход, как это было до этого. Вот и не могут многие перестроиться», — съязвил И.

К Маленице GOROD48 попросил шеф-повара с 20-летним стажем Юрия Минакова приготовить блины. Член национальной гильдии шеф-поваров, участник Кулинарного Кубка Кремля выбрал два рецепта: блинов по-липецки и блинов с припеком.



Завтра первый день весны, по прогнозам синоптиков, в Липецке будет от -2 до -4 градусов. Календарная весна наступит не раньше середины марта, когда среднесуточные температуры станут плюсовыми.
вечЁрка
браконьеры
кадры. блины
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