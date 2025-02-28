Кровавая погоня за браконьерами: по дороге потеряли две туши

Были застрелены самки лося и косули.

Накануне в Добровском округе развернулась погоня за двумя браконьерами. По данным GOROD48, на границах Добровского и Чаплыгинского районов были застрелены самки лося и косули. Охотинспекторы начали преследование двух предполагаемых браконьеров, которые вместе с трофеями попытались скрыться на квадроцикле.Погоня прошла через село Ратчино, потом в сторону села Делеховое, через Чаплыгинское шоссе и село Путятино. Всё это время за квадроциклом волочилась привязанная туша лосихи, оставляя на снегу кровавый след.В конце концов верёвка оборвалась и браконьеры потеряли добычу. Потеряли по пути они и косулю, которую везли в ящике.Браконьеры скрылись в частном доме на улице Первомайской в селе Делеховое. На место происшествия охотинспекторы вызвали полицейских.— Полиция начала проверку по факту незаконной охоты, имевшей место 27 февраля. Были застрелены самки лося и косули. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и всех обстоятельств преступления, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.