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сегодня, 11:10
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Кровавая погоня за браконьерами: по дороге потеряли две туши

Были застрелены самки лося и косули.

Накануне в Добровском округе развернулась погоня за двумя браконьерами. По данным GOROD48, на границах Добровского и Чаплыгинского районов были застрелены самки лося и косули. Охотинспекторы начали преследование двух предполагаемых браконьеров, которые вместе с трофеями попытались скрыться на квадроцикле.

Погоня прошла через село Ратчино, потом в сторону села Делеховое, через Чаплыгинское шоссе и село Путятино. Всё это время за квадроциклом волочилась привязанная туша лосихи, оставляя на снегу кровавый след.

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В конце концов верёвка оборвалась и браконьеры потеряли добычу. Потеряли по пути они и косулю, которую везли в ящике.

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Браконьеры скрылись в частном доме на улице Первомайской в селе Делеховое. На место происшествия охотинспекторы вызвали полицейских.

— Полиция начала проверку по факту незаконной охоты, имевшей место 27 февраля. Были застрелены самки лося и косули. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и всех обстоятельств преступления, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
охота
браконьерство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Наташа
13 минут назад
Цены на мясо видели? Вот и результат!
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Житель
26 минут назад
Простые смертные этим не будут заниматься
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Лидия
34 минуты назад
Богатенькие развлекаются
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Местный
37 минут назад
В каликино нива шевик 073 постоянно матается
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