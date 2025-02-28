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сегодня, 11:10
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Кровавая погоня за браконьерами: по дороге потеряли две туши
Были застрелены самки лося и косули.
Погоня прошла через село Ратчино, потом в сторону села Делеховое, через Чаплыгинское шоссе и село Путятино. Всё это время за квадроциклом волочилась привязанная туша лосихи, оставляя на снегу кровавый след.
В конце концов верёвка оборвалась и браконьеры потеряли добычу. Потеряли по пути они и косулю, которую везли в ящике.
Браконьеры скрылись в частном доме на улице Первомайской в селе Делеховое. На место происшествия охотинспекторы вызвали полицейских.
— Полиция начала проверку по факту незаконной охоты, имевшей место 27 февраля. Были застрелены самки лося и косули. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и всех обстоятельств преступления, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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