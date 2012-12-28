В Липецкой области ночью до -19

Днем 1 марта температура воздуха поднимется до -5.

В ближайшие двое суток в Липецкой области сохранится антициклональный характер погоды, существенных осадков не ожидается. 3 марта характер погоды на территории региона начнет меняться, атмосферное давление будет падать. С приближением атмосферного фронта с запада ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега.Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 марта — 6-8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 2 и 3 марта – 3-5 градусов мороза, что на 0-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -9 до -14 градусов, в низких местах до -19 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем — от -2 до -4 градусов.День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году — 26 градусов мороза.