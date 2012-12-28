Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три БПЛА упали ночью в Липецкой области: поврежден дом, пострадал человек
Происшествия
Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
Спорт
На проспекте Победы провалилась велодорожка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: два погибших подростка, провал на проспекте Победы и выбери Гагарина
Общество
Реаниматологи спасают сгоревшего в постели мужчину
Здоровье
Внимание! Красный уровень
Происшествия
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Общество
Упавшего с 10-метровой высоты строителя доставили в Липецк
Происшествия
18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку
Происшествия
У раненого при падении БПЛА ельчанина — баротравма, ушибы и ссадины
Происшествия
Читать все
18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку
Происшествия
Вам часто попадаются автобусы с кондиционерами?
Говорит Липецк
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
В Ельце саперы уничтожают остатки БПЛА
Общество
Аферист-подросток заработал 20 тысяч, но жертве обмана вернет в 10 раз больше
Происшествия
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Происшествия
Траты липчан на общепит выросли на 10%
Экономика
В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1135
сегодня, 10:50
9

Аферист-подросток заработал 20 тысяч, но жертве обмана вернет в 10 раз больше

Областной суд применил к юному дропперу статью Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении.

Липецкий областной суд утвердил по существу решение Правобережного районного суда Липецка о взыскании с подростка, которому на момент совершения им преступления не было еще и 14 лет, неосновательного обогащения — средств жертвы телефонных мошенников.

Мальчишку использовали как дроппера аферисты, которые в марте 2024 года развели липчанку на 200 тысяч рублей по схеме «ваш родственник совершил ДТП и его посадят». Женщина завернула деньги в наволочку и передала курьеру службы доставки, который не был осведомлен о содержимом посылки. В точке назначения курьер передал пакет подростку, который действовал по указаниям неизвестного ему куратора, того самого, который вынудил женщину передать взятку для спасения племянника от уголовной статьи. Парень перевел деньги на указанные ему счета через банкомат, оставив себе 20 тысяч рублей вознаграждения за труды.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что несовершеннолетний ответчик получил денежные средства истца в отсутствии правовых оснований и распорядился ими по собственному усмотрению, что расценивается как неосновательное обогащение. В пользу ответчика были взысканы 233 тысячи рублей как сумма неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам, рассмотрев апелляционную жалобу, утвердила решение суда по существу.

В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области отметили, что статья 1103 Гражданского кодекса, предусматривающая возможность применения требования пострадавшим о возмещении вреда, причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица, реализуется судами региона относительно недавно. Как правило, силовики вынуждены приостанавливать расследование уголовных дел о телефонном мошенничестве, в которых в роли получателей денег выступают подростки, а организаторов преступления установить не представляется возможным. При этом, в соответствии с гражданским законодательством, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, в том числе за причиненный ими вред. Если их доходов недостаточно, обязанность по возмещению вреда возлагается на родителей.
афера
1
1
0
9
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Увы
42 минуты назад
Не дали парню заработать. Будет знать, что лучше организовать банду мошенников, чем быть Аней на последнем месте. Наверное, сделает выводы.
Ответить
Нонка
сегодня, 13:36
Воспитание детей это сложный процесс, а не внимание к детям процесс дорогой...
Ответить
Вопрос
сегодня, 12:43
А почему малолетний не облапошил мошенника и оставил себе лишь 20 тысяч, а не все деньги?
Ответить
Сергей
57 минут назад
У них договор. Молодой человек как пожилой. Умеет слово держать. Молодец. Но за честность и поплатился.
Ответить
Ответ
сегодня, 13:28
Потому что честный и прекрасно воспитан.
Ответить
Регистратура
сегодня, 12:37
Ждем его санитаром. И вылечим и денег подзаработает. И польза обществу. Глядишь поумнеет.
Ответить
человек
сегодня, 12:31
с7лет и до 100лет нет в россии жителя кто не воровал.
Ответить
Гость
сегодня, 11:29
Что значит "утвердила" решение? Оставила решение суда первой инстанции без изменения. Давайте будем грамотно информировать население.
Ответить
ГОСТЬ
сегодня, 12:30
наверно ИИ пишет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить