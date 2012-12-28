Аферист-подросток заработал 20 тысяч, но жертве обмана вернет в 10 раз больше

Областной суд применил к юному дропперу статью Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении.

Липецкий областной суд утвердил по существу решение Правобережного районного суда Липецка о взыскании с подростка, которому на момент совершения им преступления не было еще и 14 лет, неосновательного обогащения — средств жертвы телефонных мошенников.Мальчишку использовали как дроппера аферисты, которые в марте 2024 года развели липчанку на 200 тысяч рублей по схеме «ваш родственник совершил ДТП и его посадят». Женщина завернула деньги в наволочку и передала курьеру службы доставки, который не был осведомлен о содержимом посылки. В точке назначения курьер передал пакет подростку, который действовал по указаниям неизвестного ему куратора, того самого, который вынудил женщину передать взятку для спасения племянника от уголовной статьи. Парень перевел деньги на указанные ему счета через банкомат, оставив себе 20 тысяч рублей вознаграждения за труды.Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что несовершеннолетний ответчик получил денежные средства истца в отсутствии правовых оснований и распорядился ими по собственному усмотрению, что расценивается как неосновательное обогащение. В пользу ответчика были взысканы 233 тысячи рублей как сумма неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Судебная коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам, рассмотрев апелляционную жалобу, утвердила решение суда по существу.В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области отметили, что статья 1103 Гражданского кодекса, предусматривающая возможность применения требования пострадавшим о возмещении вреда, причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица, реализуется судами региона относительно недавно. Как правило, силовики вынуждены приостанавливать расследование уголовных дел о телефонном мошенничестве, в которых в роли получателей денег выступают подростки, а организаторов преступления установить не представляется возможным. При этом, в соответствии с гражданским законодательством, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, в том числе за причиненный ими вред. Если их доходов недостаточно, обязанность по возмещению вреда возлагается на родителей.