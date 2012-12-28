Следком предъявил обвинение в мошенничестве гендиректору, продававшему арестованные судебными приставами машины
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Следком предъявил обвинение в мошенничестве гендиректору, продававшему арестованные судебными приставами машины
Алексея Бобылева подозревают в 28 аферах с автотранспортном на штрафстоянке УФССП.
Следком предъявил Бобылеву обвинение в 16 эпизодах сокрытия и незаконной передачи вверенного ему арестованного имущества (ч. 1 ст. 312 УК РФ), пяти эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), семи эпизодах хищения чужого имущества (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, Алексей Бобылев, являясь генеральным директором компании «Управление 48», в январе 2023 года заключил договор с региональным управлением ФССП России на оказание услуг по хранению имущества, арестованного в ходе исполнительного производства. Будучи обязанным обеспечить сохранность вверенного ему имущества должников, в нарушение условий договора он незаконно передал третьим лицам 20 автомобилей и предметы бытовой техники, арестованные в рамках исполнительных производств.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 23 жителя Липецкой области. В связи с тем, что автомобили были неоднократно перепроданы, а некоторые разобраны на запчасти, по делу проведено 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других регионах РФ.
«Благодаря принятым в ходе следствия мерам установлено местонахождение похищенного имущества, которое возвращено потерпевшим и в рамках исполнительных производств будет реализовано в счет погашения образовавшейся задолженности либо возвращено владельцу при уплате им долга в полном объеме», — сообщает пресс-служба липецкого Следкома.
Об одной украденной со штрафстоянки машине — «Мазде» липчанки Ольги Щегловой, GOROD48 рассказывал трижды. Автомобиль женщина самостоятельно нашла в Саратове. И лишь после этого к розыску воров приступили силовики. Сама машина как вещдок по уголовному делу простояла под окнами службы судебных приставов с 5 августа прошлого года до 20 января этого.
Однако Ольга Щеглова была удивлена тем, что обвиняемым по делу о масштабных хищениях машин оказался только экс-директор ООО «Управление 48» Алексей Бобылев, ведь первым, кто незаконно завладел ее машиной, был его предшественник Дмитрий Петров, также ранее предупрежденный об уголовной ответственности за сохранность имущества. Липчанка недоумевает, почему следствие вывело за скобки при предъявлении обвинений в этой афере не только Петрова, но и сотрудников ФСПП и полиции, без которых нельзя было распорядиться похищенными машинами?
Однако Следственный комитет окончательную точку в деле еще не поставил. Ведомство проверяет законность действий 11 должностных лиц УФССП России по Липецкой области, арестовавших имущество потерпевших. Также из уголовного дела Бобылева в отдельное производство выделены материалы по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 312 УК РФ («сокрытия и незаконной передачи вверенного ему арестованного имущества»), в которых подозревается предыдущий гендиректор автостоянки Дмитрий Петров. А еще в полицию направлены материалы в отношении троих жителей Липецка, уличенных в кражах, мошенничестве, приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем.
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