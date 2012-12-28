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Происшествия
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46 минут назад
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Ольге Щегловой приставы сегодня вернут ее «Мазду»
Вещдок по уголовному делу о хищении конфискованных машин стоял под окнами службы судебных приставов с 5 августа прошлого года.
— Наконец-то это случится! Мне позвонили из УФССП и сказали, что отдают мою машину. А потом мне на электронную почту пришло об этом и письмо. Уверена, что этого бы не случилось, если бы не статья на GOROD48 о моей истории, которая вышла на прошлой неделе. А ведь машину должны были отдать в течение трех дней после моего письменного обращения 17 декабря на имя руководителя УФССП Глеба Макарова, — говорит липчанка.
Если вернуться к ее истории, то Ольгу Щеглову судебные приставы разлучили с ее «Маздой» два с половиной года назад, когда забрали машину без соответствующего решения суда. Потом автомобиль угнали со штрафплощадки судебных приставов и продали сотрудники частной компании, которые должны были охранять конфискат. Затем женщина самостоятельно разыскала машину в Саратове. После чего «Мазду» на эвакуаторе доставили в Липецк, припарковали на территории регионального управления ФССП и на том успокоились.
По ходу развития всей этой детективной истории Щеглова поняла, что стала жертвой масштабной аферы с хранившимися на штрафстоянке контрагента службы судебных приставов, компании «Управление 48», автомобилями. Следком РФ возбудил по факту пропажи нескольких десятков конфискованных автомобилей громкое уголовное дело, о котором рассказывали следом за GOROD48 федеральные СМИ — по части третьей статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Обвиняемым по нему, на удивление Щегловой, проходит лишь один человек — экс-директор ООО «Управление 48» Алексей Бобылев, хотя первым, кто незаконно завладел ее машиной, был его предшественник Дмитрий Петров, также ранее предупрежденный об уголовной ответственности за сохранность имущества. Липчанка недоумевает, почему в Следкоме вывели за скобки при предъявлении обвинений в этой афере не только Петрова, но и сотрудников ФСПП и полиции, без которых нельзя было распорядиться похищенными машинами?
Свои сомнения на этот счет Ольга Щеглова в начале января изложила в жалобах на имя президента РФ и главы Следственного комитета, упомянув, что в производстве СУ СК России по Липецкой области с февраля 2024 года находится уголовное дело по 28 эпизодам хищения арестованных и изъятых судебными приставами транспортных средств.
«Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Следователь по особо важным делам, в производстве которого находится дело, готовится предъявить обвинение в окончательной редакции, после чего дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру», — так прокомментировали GOROD48 эту историю в СУ СК РФ по Липецкой области.
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