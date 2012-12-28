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46 минут назад
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Ольге Щегловой приставы сегодня вернут ее «Мазду»

Вещдок по уголовному делу о хищении конфискованных машин стоял под окнами службы судебных приставов с 5 августа прошлого года.

Сегодня липчанке Ольге Щегловой судебные приставы-исполнители вернут ее темно-вишневую «Мазду». Как вещественное доказательство по уголовному делу о хищении конфискованных машин со штрафплощадки регионального управления ФССП, иномарка стояла под окнами приставов с 5 августа прошлого года, когда ее доставили в Липецк из Саратова, где ее и нашла Щеглова.

— Наконец-то это случится! Мне позвонили из УФССП и сказали, что отдают мою машину. А потом мне на электронную почту пришло об этом и письмо. Уверена, что этого бы не случилось, если бы не статья на GOROD48 о моей истории, которая вышла на прошлой неделе. А ведь машину должны были отдать в течение трех дней после моего письменного обращения 17 декабря на имя руководителя УФССП Глеба Макарова, — говорит липчанка.

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Если вернуться к ее истории, то Ольгу Щеглову судебные приставы разлучили с ее «Маздой» два с половиной года назад, когда забрали машину без соответствующего решения суда. Потом автомобиль угнали со штрафплощадки судебных приставов и продали сотрудники частной компании, которые должны были охранять конфискат. Затем женщина самостоятельно разыскала машину в Саратове. После чего «Мазду» на эвакуаторе доставили в Липецк, припарковали на территории регионального управления ФССП и на том успокоились.

По ходу развития всей этой детективной истории Щеглова поняла, что стала жертвой масштабной аферы с хранившимися на штрафстоянке контрагента службы судебных приставов, компании «Управление 48», автомобилями. Следком РФ возбудил по факту пропажи нескольких десятков конфискованных автомобилей громкое уголовное дело, о котором рассказывали следом за GOROD48 федеральные СМИ — по части третьей статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Обвиняемым по нему, на удивление Щегловой, проходит лишь один человек — экс-директор ООО «Управление 48» Алексей Бобылев, хотя первым, кто незаконно завладел ее машиной, был его предшественник Дмитрий Петров, также ранее предупрежденный об уголовной ответственности за сохранность имущества. Липчанка недоумевает, почему в Следкоме вывели за скобки при предъявлении обвинений в этой афере не только Петрова, но и сотрудников ФСПП и полиции, без которых нельзя было распорядиться похищенными машинами?

Свои сомнения на этот счет Ольга Щеглова в начале января изложила в жалобах на имя президента РФ и главы Следственного комитета, упомянув, что в производстве СУ СК России по Липецкой области с февраля 2024 года находится уголовное дело по 28 эпизодам хищения арестованных и изъятых судебными приставами транспортных средств.

«Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Следователь по особо важным делам, в производстве которого находится дело, готовится предъявить обвинение в окончательной редакции, после чего дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру», — так прокомментировали GOROD48 эту историю в СУ СК РФ по Липецкой области.
кража
угон
мошенничество
судебные приставы
Александр Бастрыкин
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Житель
1 минуту назад
Интересно а ремонт приставы оплатят ?
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Такса глубоководная.
7 минут назад
Молодец.
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Автолюбитель
20 минут назад
Если бы статья не вышла, наверное ещё долго бегала. Магарыч надо нести в Город48)
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allex
28 минут назад
нужно стоя аплодировать настойчивости и усидчивости Ольги, отдать должное ее терпению а команду липецких подчиненных Бастрыкина - половину посадить , половину уволить! как можно вывести из подозрения всех в погонах и обвинить одного дворника?????
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