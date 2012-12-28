Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
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сегодня, 09:15
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Автобус столкнулся с легковым автомобилем при выезде с остановки на Воронежском шоссе.
В аварии пострадала 62-летняя жительница села Хрущевка, пассажир автобуса. Ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму и перелом лучезапястной кости.
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