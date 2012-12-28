На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе

Автобус столкнулся с легковым автомобилем при выезде с остановки на Воронежском шоссе.

Вчера в 12:01 на остановке «8-е Марта» на Воронежском шоссе в Липецке в аварию попали автобус пригородного маршрута № 103 и легковой автомобиль.В аварии пострадала 62-летняя жительница села Хрущевка, пассажир автобуса. Ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму и перелом лучезапястной кости.