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35 минут назад
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Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором
Мужчина признался в убийстве.
Выяснилось, что женщину он убивал топором и ножом. Раны пришлись в шею. Судя по видео допроса, мужчина признался в содеянном.
«Действия 38-летнего местного жителя квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователем регионального СК России он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.
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