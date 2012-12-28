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35 минут назад
1

Задержанный за убийство 40-летней липчанки действовал ножом и топором

Мужчина признался в убийстве.

Региональный Следком опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 40-летней женщины и сообщил о данных следствия.  

Выяснилось, что женщину он убивал топором и ножом. Раны пришлись в шею. Судя по видео допроса, мужчина признался в содеянном.

«Действия 38-летнего местного жителя квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).  Следователем регионального СК России он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в областном управлении Следственного комитета.

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Комментарии (1)

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Студент
21 минуту назад
С виду нормальный вроде бы мужик, вон голова седая, а что натворил да ещё на глазах у ребенка. О чем палач думал? Бедная девочка , такое пережила, на глазах маму убили.
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