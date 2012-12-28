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Общество
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43 минуты назад
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Подозреваемый в убийстве 40-летней женщины найден
Полицейские уже доставили мужчину в Следственный комитет.
Полицейские уже доставили мужчину в Следственный комитет.
Напомним, тело липчанки с ранениями шеи было найдено утром 18 февраля в машине у частного дома. Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
Пока основная версия трагедии — несчастная любовь: 38-летний мужчина долго добивался внимания 40-летней женщины, но был отвергнут.
40-летняя женщина была в разводе. У нее остались две дочери: одна из них — первоклассница, второй — 15 лет.
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