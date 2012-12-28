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Общество
1150
43 минуты назад
4

Подозреваемый в убийстве 40-летней женщины найден

Полицейские уже доставили мужчину в Следственный комитет.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области установили личность и местонахождение 38-летнего липчанина, подозреваемого в убийстве женщины  в СНТ «Цементник». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Полицейские уже доставили мужчину в Следственный комитет.

Напомним, тело липчанки с ранениями шеи было найдено утром 18 февраля в машине у частного дома. Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

Пока основная версия трагедии — несчастная любовь: 38-летний мужчина долго добивался внимания 40-летней женщины, но был отвергнут.

40-летняя женщина была в разводе. У нее остались две дочери: одна из них — первоклассница, второй — 15 лет.
убийство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Как
9 минут назад
Как можно взять топор и ударить человека? Сегодня только ходили на похороны молодой женщины, умерла по естественным причинам и то сколько горя. Дети сироты малые ещё , как они без мамы будут. Таким максиму, максимальный надо присуживать. За умышленное убийство либо пожизненно, либо...
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Джон Ленин
18 минут назад
А личность сотрудники зачем устанавливали? Он же известен был?
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Вот дурень
29 минут назад
Ее нет,дети сироты и он в тюрьме.любовь любовью,но не мешало бы включить голову.Скольких людей лишил нормальной жизни? Пришло время подумать,но уже поздно....
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опер
33 минуты назад
Вот как сперма голову сдавила ?
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