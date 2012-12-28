Сегодня в Липецке: липчанам предлагают подучить русский язык, «горячие» вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 14:27
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66-й детсад в Липецке капитально отремонтирует фирма из Воронежа
Срок завершения работ — начало декабря этого года.
В департаменте образования и в управлении строительства решили провести поиск исполнителя работ не на аукционе, а конкурсе, сделав главным критерием не падение цены заявки, а опыт в реализации таких проектов. В итоге на конкурс заявилось рекордное количество участников — 10. А победило воронежское ООО «Спецстрой» с его послужным списком из 76 госконтрактов на общую сумму в 9,8 млрд рублей (в тройку заказчиков компании входят министерство строительства Воронежской области, мэрия Воронежа и УМВД РФ по Воронежской области). Серьезная репутация позволила организации из соседнего региона получить лот по стартовой цене в 149 711 107 рублей. Ближайшие конкуренты без столь солидного бэкграунда были готовы взяться за реновацию детсада в Липецке за чуть меньшие суммы — от 143 миллионов.
К работам по реконструкции 60-летнего детсада подрядчик приступит в марте. Срок сдачи объекта — 4 декабря.
— Все дети из попавшего в капремонт учреждения переведены либо во второй корпус детсада, который мы ранее вывели в резерв, либо временно потеснят деток в соседнем 83-м детском саду,—- сообщили GOROD48 в департаменте образования.
66-й детский сад стал первый ласточкой новой федеральной программы капремонтов дошкольных образовательных учреждений в Липецке. В 2026 году по этой программе планируется модернизировать уже три детских сада в городе.
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