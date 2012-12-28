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45 минут назад
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Липецкая вечЁрка: зарубленная топором женщина, бешеная кошка и программа проводов зимы

Сегодня, 18 февраля, в Сселках топором была зарублена женщина, санитарные врачи рассказали о первом случае бешенства  в этом году, и появилась программа масляничных гуляний.

В Сселках на улице Мартынова топором была зарублена 40-летняя женщина. Ее тело нашли утром в автомобиле.

В убийстве следователи подозревают знакомого женщины, который помогал ей стоить дом. По предварительным данным причиной убийства стал бытовой конфликт. Подозреваемый скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В Сселках это уже не первый случай когда муж убил жену. Страшно», — написал Гость.

И еще об одной кровавой истории. В Октябрьском районом суде Липецка прошли прения по долгоиграющему уголовному делу о двойном убийстве, которое никак не может закончиться приговором. 60-летнего Алексея Фомина третий раз судят по обвинению в убийстве 32-летней жены и ее 14-летней дочери, которые загадочно пропали в 2001 году.

Тел женщины и девушки так и не нашли. А подсудимый не признает свою вину. Приговор по этому странному уголовному делу суд огласит 26 февраля.

«Каждый должен отвечать за свои поступки. За убийство не может быть срока давности», — считает Липчанка.

Накануне на улице Замятина с пятого этажа строящегося дома упал 20-летний рабочий, выполнявший кровельные работы. Он погиб. Региональный следком проводит доследственную проверку.

Первый в этом году случай бешенства выявили у кошки, обитавшей в садоводческом товариществе «Желтые Пески». В СНТ ввели карантин по бешенству.

А ельчане сняли на видео лесу, гулявшую в сквере Харченко. Рыжая даже немного позировала оператору.


Масленицу в этом году в Липецке будут праздновать два дня. В субботу, 1 марта, торжества начнутся в парке «Сказка». Продолжатся они 2 марта в остальных городских парках. Чучело Масленицы, наряженной в народном стиле, сожгут в 15:00. В Сокольском парке решили выделиться и сжечь Зиму на час раньше.

Гуляния также пройдут у ДК «Студеновский», на площади Клименкова, у досугового центра «Созвездие» в Желтых Песках, у ДК «Рудничный», ДК «Матыра» и в музее «Городская управа» на улице Октябрьской.

«Масленица это как вражеский праздник или наш? По христиански сжигать чучело?», — спросил Вопрос.

«Да, это наш настоящий праздник. Родной, языческий», — ответил Ответ.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег и  от -6 до -8 градусов.
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Комментарии (3)

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Нервная мать
37 минут назад
Каждый день, почитав новости, получаешь нервный стресс. Каждый день трагедии.
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Такова
26 минут назад
Суть капитализма и демократии.
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Электорат
38 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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