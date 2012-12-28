Липецкая вечЁрка: зарубленная топором женщина, бешеная кошка и программа проводов зимы

Сегодня, 18 февраля, в Сселках топором была зарублена женщина, санитарные врачи рассказали о первом случае бешенства в этом году, и появилась программа масляничных гуляний.