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21 минуту назад

В Ельце гуляла лиса

В Липецкой области живут 2287 лис и в последнее время они часто заходят в города.

В елецком сквере Харченко гуляла лиса. Видео с животным появилось в Telegram-канале «Город Елец». Лиса спокойно передвигалась по тротуару и даже немного позировала снимавшему её на телефон оператору.

В последнее время лис часто видят и в Липецке. 7 февраля на пешеходном переходе напротив дома №10 по улице Свиридова автомобиль насмерть сбил лису. А в конце января лису видели на улице Стаханова.

По данным последнего учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2287 лис.
 
Видео – t.me/eletsru

дикие животные
лиса
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