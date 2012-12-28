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Общество
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21 минуту назад
В Ельце гуляла лиса
В Липецкой области живут 2287 лис и в последнее время они часто заходят в города.
В последнее время лис часто видят и в Липецке. 7 февраля на пешеходном переходе напротив дома №10 по улице Свиридова автомобиль насмерть сбил лису. А в конце января лису видели на улице Стаханова.
По данным последнего учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2287 лис.
Видео – t.me/eletsru
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