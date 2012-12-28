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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области ночные морозы идут на спад
Дневные температуры будут удерживаться на одной линии.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью —от -10 до -15 градусов, днем — от -5 до -10 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.
День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 31 градус мороза.
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