В Липецкой области ночные морозы идут на спад

Дневные температуры будут удерживаться на одной линии.



В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона – местами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью —от -10 до -15 градусов, днем — от -5 до -10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 31 градус мороза.