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Происшествия
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сегодня, 16:30
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Основная версия гибели 20-летнего парня — собственная неосторожность
Рабочий был официально трудоустроен в подрядной организации.
По предварительной информации, работы велись с соблюдением всех мер безопасности. А причиной трагедии могла стать собственная неосторожность рабочего — сейчас это одна из основных версий происшествия.
В результате парень погиб, упав с пятого этажа.
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