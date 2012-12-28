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СК опубликовал видео с места убийства 40-летней женщины
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Происшествия
720
19 минут назад

СК опубликовал видео с места убийства 40-летней женщины

Возбуждено уголовное дело, разыскивается знакомый женщины. 

По факту убийства 40-летней женщины на окраине Липецка Следкомом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пресс-служба областного управления СК опубликовала кадры с места убийства. 

Оказалось, что тело липчанки с ранениями шеи было найдено в машине у частного дома на территории СНТ «Цементник». В преступлении, по уточненным данным, подозревается знакомый женщины.

«Следователем и криминалистом регионального управления СК России проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, а также местонахождение лица, причастного к особо тяжкому преступлению. По предварительным данным, смертельные ранения потерпевшей причинил её знакомый и с места преступления скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

Известно, что подозреваемый помогал женщине в стройке и был ее поклонником.

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