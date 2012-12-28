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Происшествия
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19 минут назад
СК опубликовал видео с места убийства 40-летней женщины
Возбуждено уголовное дело, разыскивается знакомый женщины.
Оказалось, что тело липчанки с ранениями шеи было найдено в машине у частного дома на территории СНТ «Цементник». В преступлении, по уточненным данным, подозревается знакомый женщины.
«Следователем и криминалистом регионального управления СК России проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, а также местонахождение лица, причастного к особо тяжкому преступлению. По предварительным данным, смертельные ранения потерпевшей причинил её знакомый и с места преступления скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Известно, что подозреваемый помогал женщине в стройке и был ее поклонником.
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