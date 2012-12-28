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Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Происшествия
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сегодня, 10:38
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На стройке в Липецке разбился 20-летний парень
Рабочий погиб, упав с пятого этажа.
В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.
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