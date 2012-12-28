На стройке в Липецке разбился 20-летний парень

Рабочий погиб, упав с пятого этажа.

Утром 17 февраля в Липецке на улице Замятина при падении с высоты пятого этажа погиб строительный рабочий — парень 2005 года рождения.В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.