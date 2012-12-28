Случай бешенства лабораторно подтвержден в Липецке у кошки

Бешеная кошка обитала в садоводческом товариществе.

В СНТ «Желтые Пески» введен карантин по бешенству, 17 февраля у обитавшей в товариществе кошки лабораторно подтверждено опасное заболевание.Как сообщили в липецкой станции по борьбе с заболеваниями животных, во время карантина владельцы домашних животных, собак, особенно кошек обязаны обеспечить содержание их на привязи, в вольерах, и исключить контакты с другими животными, и немедленно обратится в ветеринарную службу для вакцинации.В прошлом году в Липецкой области бешенство было выявлено у 18 животных.