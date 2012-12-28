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Общество
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27 минут назад
Случай бешенства лабораторно подтвержден в Липецке у кошки
Бешеная кошка обитала в садоводческом товариществе.
Как сообщили в липецкой станции по борьбе с заболеваниями животных, во время карантина владельцы домашних животных, собак, особенно кошек обязаны обеспечить содержание их на привязи, в вольерах, и исключить контакты с другими животными, и немедленно обратится в ветеринарную службу для вакцинации.
В прошлом году в Липецкой области бешенство было выявлено у 18 животных.
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