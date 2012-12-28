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38 минут назад
8

Масленичных чучел обрядят в народные одежды

В Липецке Масленицу отпразднуют дважды — сначала дети, потом взрослые. GOROD48 узнал подробности программы народных гуляний.

Масленицу в первый день весны отпразднуют сначала дети и их родители в парке «Сказка». Для них готовят интересную программу с танцами, конкурсами, сладкими призами и чучелом из воздушных шаров, которое никто сжигать не собирается. И в воздух оно тоже не полетит, оставшись с детворой. Начало 1 марта в 11:00.

2 марта с 10 часов в главных парках Липецка – Победы, Нижнем, Быхановом саду, Металлургов и Сокольском начнутся масленичные гуляния. Покорение призовых столбов начнется во всех этих парках, кроме Сокольского, в одно время — 13:30. Сокол со временем пока не определился. Сожжение чучела Зимы назначено во всех парках, кроме Сокольского, на 15:00. На Соколе Зиму сожгут на час раньше – в 14:00.

Чучела Зимы уже традиционно будут наряжены в едином стиле — народном. В парке Победы и Нижнем чучела будут самыми высокими - 6,5 метра, на Соколе, в парке Металлургов и Быхановом саду - 3,5 метра.

Во всех парках липчан будут развлекать народными песнями, спортивными состязаниями.

Также гуляния пройдут у ДК «Студеновский», на площади Клименкова, у Досугового центра «Созвездие» в Желтых Песках, у ДК «Рудничный», ДК «Матыра», музее «Городская управа» на улице Октябрьской.
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Времена
1 минуту назад
Что хотят скрыть устраивая эти шабаши? Война идёт наши ребята и мужики гибнут, надо бы скромнее мероприятия проводить
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Надя
12 минут назад
Правильно везде гуляния зато силикатный посёлок нету в списке как-будто отрезан от мира.
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вопрос
17 минут назад
масленица это как * вражеский праздник или наш? по христиански сжигать чучело?
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В Европе
7 минут назад
Джордано Бруно и других ученых сжигали.
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вопрос
18 минут назад
масленица это как * вражеский праздник или наш? по христиански сжигать чучело?
Ответить
Липчанка
29 минут назад
Какая масленица, надо карантин вводить. Заболеваний выше крыши.
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Житель
20 минут назад
Ну не ходи никуда, дома сиди, выздоравливай.
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Ссёлки
33 минуты назад
А мы опять под поликлиникой ВОП будем сопли морозить?
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