Сегодня в Липецке: горожане опасаются восстания машин, обязан ли работодатель каждый год индексировать зарплату
Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы: «Вину не признаю и надеюсь на справедливое правосудие»
Общество
338
38 минут назад
8
Масленичных чучел обрядят в народные одежды
В Липецке Масленицу отпразднуют дважды — сначала дети, потом взрослые. GOROD48 узнал подробности программы народных гуляний.
2 марта с 10 часов в главных парках Липецка – Победы, Нижнем, Быхановом саду, Металлургов и Сокольском начнутся масленичные гуляния. Покорение призовых столбов начнется во всех этих парках, кроме Сокольского, в одно время — 13:30. Сокол со временем пока не определился. Сожжение чучела Зимы назначено во всех парках, кроме Сокольского, на 15:00. На Соколе Зиму сожгут на час раньше – в 14:00.
Чучела Зимы уже традиционно будут наряжены в едином стиле — народном. В парке Победы и Нижнем чучела будут самыми высокими - 6,5 метра, на Соколе, в парке Металлургов и Быхановом саду - 3,5 метра.
Во всех парках липчан будут развлекать народными песнями, спортивными состязаниями.
Также гуляния пройдут у ДК «Студеновский», на площади Клименкова, у Досугового центра «Созвездие» в Желтых Песках, у ДК «Рудничный», ДК «Матыра», музее «Городская управа» на улице Октябрьской.
0
0
0
1
1
Комментарии (8)