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По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав
Происшествия
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сегодня, 13:26
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По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав
Нарушителя уже арестовали на 12 суток.
Началась она на улице Набережной, когда водитель «ВАЗа-21102», увидев патрульную машину, резко поехал задним ходом под железнодорожным мостом, наезжая при этом на бордюр. Требование остановиться он проигнорировал
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cотрудник Госавтоинспекции преследовал «ВАЗ» на патрульном автомобиле со звуковыми и световым спецсигналами, а также громкоговорителем, из которого неоднократно звучало требование остановиться.
Но парень всё равно пытался скрыться. В районе 26-го километра дороги Липецк-Грязи-Песковатка были применены меры по принудительной остановке автомобиля. Тогда и выяснили — за рулём находился 18-летний парень, у которого ещё нет водительских прав категории «В».
Действия водителя квалифицированы по части первой статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Грязинский городской суд арестовал парня на 12 суток.
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