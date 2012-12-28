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870
сегодня, 13:26
2

По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав

Нарушителя уже арестовали на 12 суток.

12 февраля в три часа ночи по улицам Грязей велась погоня за молодым водителем.

Началась она на улице Набережной, когда водитель «ВАЗа-21102», увидев патрульную машину, резко поехал задним ходом под железнодорожным мостом, наезжая при этом на бордюр. Требование остановиться он проигнорировал

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cотрудник Госавтоинспекции преследовал «ВАЗ» на патрульном автомобиле со звуковыми и световым спецсигналами, а также громкоговорителем, из которого неоднократно звучало требование остановиться.

Но парень всё равно пытался скрыться. В районе 26-го километра дороги Липецк-Грязи-Песковатка были применены меры по принудительной остановке автомобиля. Тогда и выяснили — за рулём находился 18-летний парень, у которого ещё нет водительских прав категории «В».

Действия водителя квалифицированы по части первой статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Грязинский городской суд арестовал парня на 12 суток.
ПДД
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
в Грязях
сегодня, 13:51
нужно по чаще ловить без ВУ ездунов, таких полно, особенно ромалы
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Да-да
52 минуты назад
и в букварь заглядывать.
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