По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав

Нарушителя уже арестовали на 12 суток.

12 февраля в три часа ночи по улицам Грязей велась погоня за молодым водителем.Началась она на улице Набережной, когда водитель «ВАЗа-21102», увидев патрульную машину, резко поехал задним ходом под железнодорожным мостом, наезжая при этом на бордюр. Требование остановиться он проигнорировалПо данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cотрудник Госавтоинспекции преследовал «ВАЗ» на патрульном автомобиле со звуковыми и световым спецсигналами, а также громкоговорителем, из которого неоднократно звучало требование остановиться.Но парень всё равно пытался скрыться. В районе 26-го километра дороги Липецк-Грязи-Песковатка были применены меры по принудительной остановке автомобиля. Тогда и выяснили — за рулём находился 18-летний парень, у которого ещё нет водительских прав категории «В».Действия водителя квалифицированы по части первой статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Грязинский городской суд арестовал парня на 12 суток.