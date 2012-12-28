Липецкая вечЁрка: погибший в пожаре ребенок, конфликт в больнице и приговор по делу «Эксстроймаша»

Сегодня, 11 февраля, во время пожара погибла 13-летняя девочка, мать маленького пациента обвинила врача в некомпетентности, и Левобережный суд приговорил бывших директоров «Эксстроймаша» к реальным срокам заключения.