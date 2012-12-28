Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав
Липецкая вечЁрка: погибший в пожаре ребенок, конфликт в больнице и приговор по делу «Эксстроймаша»
Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: погибший в пожаре ребенок, конфликт в больнице и приговор по делу «Эксстроймаша»
Сегодня, 11 февраля, во время пожара погибла 13-летняя девочка, мать маленького пациента обвинила врача в некомпетентности, и Левобережный суд приговорил бывших директоров «Эксстроймаша» к реальным срокам заключения.
Рассматриваются две версии возникновения пожара: несправная приводка, и использование электрообогревателя.
«Жалко девочку, выздоровления пострадавшим», — пожелала Галина.
«Результат недоступности жилья для простых людей», — подытожил Р.
Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности. Ребенка госпитализировали в областную инфекционную больницу с признаками пневмонии, а на шестой день лечения перевели в реанимацию.
«Сына лечили антибиотиками, ингаляциями, сиропом от кашля, потом добавили капельницу, так как температура не падала, далее поменяли антибиотик. В ночь на пятый день высокая температура практически ничем не сбивалась, утром добавилась рвота и диарея. Ребенок был измотан и почти не просыпался. Сразу было понятно, что это реакция на антибиотик, но понятно было нам, а не врачу», — написала липчанка в соцсетях.
К главврачу клиники Лилии Сиротинкиной обратилась бабушка ребенка, после чего малыша начали готовить к переводу в другое отделение больницы. Но ему стало хуже и мальчика экстренно поместили в реанимацию «с интоксикацией, обезвоживанием и истощением организма». Сейчас его состояние стабилизировали. После того, как ребенок выздоровеет, качество оказанной ему медицинской помощи проверит экспертиза.
«Есть у нас, конечно, и хорошие врачи, всех огульно обвинять нельзя, но общая картина в липецком здравоохранение очень печальная», — написал Александр Н.
«Врачи — не боги, работают по протоколам. Организм каждого человека индивидуален — одним подходит лекарство одно, у других это же лекарство вызывает аллергию, т. е. лечебное действие не оказывает, а наносит вред. Сама по себе знаю — несколько раз были подобные ситуации — несколько дней лечили одним лекарством — становилось только хуже, меняли лекарство — выздоравливала сразу же», — добавила жуть-жуткая.
И еще новости из раздела «медицина». 15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложнению привёл запущенный синусит.
На дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 липецких школах. Всему виной высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Директоров фирмы «Эксстроймаш» приговорили к реальным срокам лишения свободы. Сергей Тонких получил 3,5 года общего режима, Сергей Ельчанинов — три года. Тонких к тому же должен возместить 70 811 290 рублей материального ущерба по гражданскому иску конкурсного управляющего.
Фирма «Эксстроймаш» входила в группу компаний «СМУ-5» известного липецкого застройщика Михаила Захарова, который бежал в Германию.
Этот процесс тянулся с 2021 года. Директорам инкриминировали статьи «Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере». Первоначально они получили условные сроки, но после пересмотра дела — реальные.
Сергей Тонких назвал обвинения надуманными. Таким же считает свое уголовное преследование и Михаил Захаров. И даже называет имя того, кто разрушил его бизнес — бывшего сотрудника ФСБ, тамбовчанина Евгения Свиридова, которого также судят за мошенничество.
Сегодня ночью и утром ожидается туман. Днем в Липецке по прогнозам синоптиков, от -5 до -7 градусов.
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