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Погода в Липецке
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сегодня, 17:11
В Липецкой области снега снова не предвидится, мороз остается
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.
День 12 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 32 градуса мороза.
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