В Липецкой области снега снова не предвидится, мороз остается

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -10 до -15 градусов, днем — от -4 до -9 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.День 12 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 32 градуса мороза.