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Здоровье
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25 минут назад
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15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложению привёл запущенный синусит
Подросток терял сознание, начались судороги.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Липецкой области, подростка перевели в отделение нейрохирургии областной детской больницы и прооперировали. Отоларингологи и нейрохирурги предотвратили тяжелое поражение мозга у ребёнка: вскрыли и дренировали абсцесс головного мозга.
Сейчас подросток уже выписан на амбулаторное наблюдение и лечение по месту жительства в удовлетворительном состоянии, но ему предстоит длительный процесс восстановления.
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