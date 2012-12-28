15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложению привёл запущенный синусит

Подросток терял сознание, начались судороги.

15-летний мальчик обратился в Елецкую городскую больницу с высокой температурой, рвотой, головокружением. Он терял сознание, начались судороги. КТ головного мозга показало: у школьника риногенный абсцесс лобной доли слева на фоне гемисинусита и фронтита.Как сообщает пресс-служба Минздрава Липецкой области, подростка перевели в отделение нейрохирургии областной детской больницы и прооперировали. Отоларингологи и нейрохирурги предотвратили тяжелое поражение мозга у ребёнка: вскрыли и дренировали абсцесс головного мозга.Сейчас подросток уже выписан на амбулаторное наблюдение и лечение по месту жительства в удовлетворительном состоянии, но ему предстоит длительный процесс восстановления.