На дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 липецких школах

Из дома в общей сложности учатся 1852 ребёнка.

В Липецке на дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 школах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.В общей сложности из дома онлайн сейчас учатся 1852 ребёнка из 62 тысячи липецких школьников.Напомним, переход на дистанционное обучение вводится в отдельном классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% детей и более по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти. На минувшей неделе в Липецкой области она увеличилась на 14,9%. Всего с 3 по 9 февраля зарегистрировано 7155 случаев ОРВИ, в том числе 157 гриппом. 65,6% всех случаев приходится на Липецк.