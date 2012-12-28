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1002
сегодня, 14:47
5

На дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 липецких школах

Из дома в общей сложности учатся 1852 ребёнка.

В Липецке на дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 школах. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

В общей сложности из дома онлайн сейчас учатся 1852 ребёнка из 62 тысячи липецких школьников.

Напомним, переход на дистанционное обучение вводится в отдельном классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% детей и более по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти. На минувшей неделе в Липецкой области она увеличилась на 14,9%. Всего с 3 по 9 февраля зарегистрировано 7155 случаев ОРВИ, в том числе 157 гриппом. 65,6% всех случаев приходится на Липецк.
ОРВИ
грипп
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
35 школа
32 минуты назад
А секции работают,или это бизнес.
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вопрос
сегодня, 16:05
Грипп подходит к пику. 10дневный перерыв в очном обучении отлично сократит заболеваемость и даст возможность многим школьникам не заболеть. А значит, не выпасть из учебного процесса и не получить осложнений от болезни. Вопрос: чего ждем? Мест в больницах слишком много?
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35 школа
сегодня, 16:02
Да там всё равно не учат.
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35 школа
сегодня, 15:18
Почему не закрывают 35 школу? Классы полупустые, чего вы ждёте??? Департамент образование обратите внимание на наших детей и школу!
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Гость
сегодня, 15:03
Ждем пока все переболеют.
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