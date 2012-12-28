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Общество
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сегодня, 14:47
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На дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 липецких школах
Из дома в общей сложности учатся 1852 ребёнка.
В общей сложности из дома онлайн сейчас учатся 1852 ребёнка из 62 тысячи липецких школьников.
Напомним, переход на дистанционное обучение вводится в отдельном классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% детей и более по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти. На минувшей неделе в Липецкой области она увеличилась на 14,9%. Всего с 3 по 9 февраля зарегистрировано 7155 случаев ОРВИ, в том числе 157 гриппом. 65,6% всех случаев приходится на Липецк.
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